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Пьяный грузчик-рецидивист трижды ударил знакомого ножом в Нижнем Тагиле

Пьяный грузчик-рецидивист трижды ударил знакомого ножом в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:27
Фото: 1MI
Ранее осужденный грузчик из Нижней Туры трижды ударил ножом знакомого. Инцидент случился в Нижнем Тагиле 8 апреля 2022 года.

Следователями установлено, что 27-летний Илья Григорьев приехал в Нижний Тагил к своему знакомому. Сам преступник проживает в Нижней Туре.

Мужчины вместе распивали алкоголь. В процессе общения у осужденного и пострадавшего возник конфликт. Григорьев взял нож и дважды ударил товарища в живот, единожды — в грудную клетку. Примечательно, что в момент, когда преступник вооружился, знакомый сказал ему: «Если взялся за нож, то доводи до конца». После этих слов преступник начал совершать действия, причинившие тяжкий вред здоровью.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила осудил Григорьева на 3 года 6 месяцев колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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