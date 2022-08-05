Пьяный грузчик-рецидивист трижды ударил знакомого ножом в Нижнем Тагиле

Мужчины вместе распивали алкоголь. В процессе общения у осужденного и пострадавшего возник конфликт. Григорьев взял нож и дважды ударил товарища в живот, единожды — в грудную клетку. Примечательно, что в момент, когда преступник вооружился, знакомый сказал ему: «Если взялся за нож, то доводи до конца». После этих слов преступник начал совершать действия, причинившие тяжкий вред здоровью.