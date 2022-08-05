Пьяный грузчик-рецидивист трижды ударил знакомого ножом в Нижнем Тагиле

Следователями установлено, что 27-летний Илья Григорьев приехал в Нижний Тагил к своему знакомому. Сам преступник проживает в Нижней Туре.
Мужчины вместе распивали алкоголь. В процессе общения у осужденного и пострадавшего возник конфликт. Григорьев взял нож и дважды ударил товарища в живот, единожды — в грудную клетку. Примечательно, что в момент, когда преступник вооружился, знакомый сказал ему: «Если взялся за нож, то доводи до конца». После этих слов преступник начал совершать действия, причинившие тяжкий вред здоровью.
Ленинский районный суд Нижнего Тагила осудил Григорьева на 3 года 6 месяцев колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.