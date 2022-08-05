Следует разграничивать категории «ветераны ВОВ», «ветераны труда», «ветераны военной службы» и «ветераны боевых действий». В первом случае речь идет об участниках Великой Отечественной войны, во втором — об офицерах, которые отслужили в рядах Российской армии 20 и более лет и имеют знаки отличия и почетные грамоты. Ветераны труда — это гражданские лица, которые имеют награды за долгую и добросовестную работу или службу.
Особняком стоит категория военнослужащих, которые были призваны и отправились добровольцами на военную службу в наше мирное время. ВБД — это участники боевых действий в зоне военных конфликтов (как на территории России, так и других государств), происходящих с 70-годов XX века и по настоящее время. Перечень лиц, которые приравниваются к этому статусу, подробно приводится в Федеральном законе (No ФЗ-5) «О ветеранах». Перечислим их кратко. Это участники:
Данный список не так давно пополнился новыми категориями льготников. Известно, что в марте президент РФ подписал указ, согласно которому военнослужащие, участвующие в специальной военной операции в Украине, получили статус ветеранов боевых действий. А 14.07.2022 вышел документ, по которому данный статус предоставлен и гражданским лицам, командированным по долгу службы в зону боевых действий на бывших территориях Украины — ДНР и ЛНР.
Лица, относящиеся к вышеуказанным категориям, могут получить удостоверение ветерана БД, такое право им дано. Этот документ дает основание для льгот федерального и регионального уровней данной категории населения. Получить удостоверение можно в военкомате, по месту службы адресата.
В Нижнем Тагиле есть памятник, посвященный именно тем солдатам, которые отдали свою жизнь в горячих точках — Афганистане, Чечне, Дагестане, Нагорном Карабахе, Северной Осетии и других локациях. Мемориал называется «Брод в неизвестность» и посвящен памяти ветеранов боевых действий из числа воинов-тагильчан.
Это говорит о том, что земля Нижнего Тагила взрастила много славных защитников Родины. И сегодня за свои боевые заслуги они получают положенные субсидии, льготы, выплаты. Согласно областному законодательству, ВБД из Нижнего Тагила имеют право на:
Кроме того, власти Нижнего Тагила всячески содействуют ВБД в решении их жилищных вопросов. Право ветеранов боевых действий на жилье закреплено в Федеральном законе «О ветеранах». Согласно документу, адресату положена целевая субсидия для покрытия части расходов при покупке дома, квартиры, вложении в строительство и пр.
Так, в минувшем году, 106 ветеранов БД в городе Нижнем Тагиле получили субсидии на улучшение приобретение собственного жилья. Средства в сумме 102 миллионов рублей были выделены по указанию вышестоящих инстанций в Москве из федерального резервного фонда. Каждый из ветеранов получил выплату в размере почти миллиона рублей. Также Фонд жилищного строительства сообщает, что с 2006 года за счет вышеуказанных целевых субсидий свои жилищные условия улучшили более 2 тысяч ветеранов боевых действий.
Надо отметить, что речь идет о льготниках из числа бывших военных, которые встали на учет по улучшению жилищных условий до 1 января 2005 года. А вот те, кто встал на учет позже этой даты, уже должны получить жилье на общих основаниях, в порядке очереди, которая продвигается очень медленно. В связи с этим льготники Нижнего Тагила уже не раз ходатайствовали о том, чтобы им вернули первоочередное право получения субсидий, но пока вопрос остается открытым.
По федеральному законодательству у ветеранов боевых действий есть право на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), набор социальных услуг (НСУ) и еще ряд льгот.
ЕДВ ветерану начисляет Пенсионный фонд РФ. С февраля 2022 года размер выплаты составляет 3212,04 рубля. Это так называемая полная выплата. Но если ее адресат пользуется другими льготами (к примеру, выезжает в санаторий), то сумма корректируется в сторону уменьшения.
В перечень НСУ входит право на получение лечения в медучреждениях по месту прикрепления, обеспечение протезно-ортопедическими изделиями (не зубные). Также ВБД положены послабления при оплате коммунальных услуг: компенсация в 50% от суммы за услуги ЖКХ и за капремонт общего имущества многоквартирного дома.
Кроме этого, ВБД пользуются правом бесплатного проезда на общественном транспорте, имеют льготы при уплате земельного и имущественного налога.
В законе также отмечено право ВБД на льготное поступление в высшие учебные заведения, право на отпуск в любое удобное время, а также на дополнительный отпуск без сохранения содержания на период до 35 дней в году.
Прежде всего, как уже отмечалось выше, гражданам, претендующим на льготы и субсидии, необходимо убедиться в наличии удостоверения ветерана боевых действий. Это основной документ, который потребуют в каждой инстанции, предоставляющей льготы.
Так, для назначения ЕДВ необходимо обратиться в Пенсионный фонд РФ. В Нижнем Тагиле — в территориальное отделение ПФР. Или же подать заявку можно через портал «Госуслуги», предварительно зарегистрировавшись и открыв на портале личный кабинет.
Что касается других льгот, то за их оформлением необходимо обращаться в соответствующие инстанции — налоговую инспекцию, управление ЖКХ, транспортное управление города (для льготного абонемента), отделы социальной защиты и другие учреждения.
Ряд льгот, положенных ветеранам или инвалидам боевых действий, могут получать члены их семьи. К примеру, в случае гибели или смерти ветерана право на целевую субсидию для улучшения жилищных условий переходит его вдове и ребенку (детям). Также родные ВБД вправе воспользоваться получением компенсации за оплату услуг ЖКХ.
Кроме того, за ними сохраняется право на медицинское обслуживание (в том числе и внеочередное оказание медпомощи) в госучреждениях здравоохранения Нижнего Тагила.