Надо отметить, что речь идет о льготниках из числа бывших военных, которые встали на учет по улучшению жилищных условий до 1 января 2005 года. А вот те, кто встал на учет позже этой даты, уже должны получить жилье на общих основаниях, в порядке очереди, которая продвигается очень медленно. В связи с этим льготники Нижнего Тагила уже не раз ходатайствовали о том, чтобы им вернули первоочередное право получения субсидий, но пока вопрос остается открытым.