Шандалович: В Карелии расширена льготная помощь для многодетных семей

Эта единовременная выплата распространяется на жителей республики с первого августа текущего года, сообщил спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович.
По данным karelinform.ru, такая альтернатива была положительно оценена потенциальными получателями, поскольку это позволит многим семьям решить вопрос с улучшением жилищных условий. Об этом сообщается на странице Шандаловича в соцсети «ВКонтакте».
Этой льготой смогут воспользоваться семьи с тремя и более детьми или те, кто еще не воспользовался данным правом. Замена происходит с согласия граждан.
Как отмечается в Законодательном собрании республики, данную выплату можно направить на уплату первоначального взноса по кредиту на покупку жилья или на погашение кредитного договора участия в долевом строительстве или возведении жилого дома. При этом договоры должны быть составлены с первого августа по 31 декабря текущего года. Оформление выплат происходит в Центре социальной работы Карелии.
Глава республики Артур Парфенчиков стал инициатором этих нововведений. Законопроект поддержали в первом и во втором окончательном чтении, после чего было внесено изменение в Закон «О некоторых вопросах предоставления многодетным семьям земельных участков на территории Республики Карелия».
Ранее министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская отметила, что Земельный кодекс РФ дает право субъекту устанавливать единовременную денежную выплату взамен земельного участка. Об этом она сказала на заседании парламентского комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ.
В связи с этим многодетные семьи имеют право получить бесплатно землю или деньги. При согласии на получение денег земельный участок не выдается.
Во многих случаях, чтобы оформить данное право, нужно предоставить паспорта, детские свидетельства о рождении, удостоверение многодетной семьи, заявление и реквизиты для перечисления денег. Также может понадобиться документ, подтверждающий то, что второй родитель не получал данную выплату.