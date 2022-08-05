Шандалович: В Карелии расширена льготная помощь для многодетных семей

Как отмечается в Законодательном собрании республики, данную выплату можно направить на уплату первоначального взноса по кредиту на покупку жилья или на погашение кредитного договора участия в долевом строительстве или возведении жилого дома. При этом договоры должны быть составлены с первого августа по 31 декабря текущего года. Оформление выплат происходит в Центре социальной работы Карелии.