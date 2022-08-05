Солист группы «Премьер-министр» снял клип на аэродроме под Нижним Тагилом

Видеоклип на песню «Я по небу» был снят Маратом Чанышевым на аэродроме «Грань» в деревне Анатольская под Нижний Тагилом. Видеоролик записывали два дня в конце мая.

На месте съемок трудились видеомейкеры и другие медиа-специалисты из Москвы и столицы Свердловской области. Среди них — режиссер Александр Костыгин, продюсеры Ольга Баранова и Денис Разумный. Певец выступил перед слушателями в образе пилота: он одет в лётную форму, за спиной — самолёт малой авиации. Темой клипа стала любовная история между героями. Территорию для съемок Чанышеву предоставили жители Тагила Сергей и Ольга Грачевы. В клипе также снялась Марина Андреевских. Уральская модель снялась в ролике в качестве любимой девушки главного героя, сообщает «Тагил-ТВ». Ранее TagilCity.ru рассказывал о Виктории Стариковой — певице из Нижнего Тагила, получившей золотую кнопку YouTube. Девушка делает каверы на известные песни и покоряет сердца людей далеко за пределами родного города. Виктория Старикова из Нижнего Тагила получила золотую кнопку YouTube Узнать подробнее