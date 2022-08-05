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Солист группы «Премьер-министр» снял клип на аэродроме под Нижним Тагилом

Солист группы «Премьер-министр» снял клип на аэродроме под Нижним Тагилом

Сегодня, 10:21
Фото: «Тагил-ТВ»
Видеоклип на песню «Я по небу» был снят Маратом Чанышевым на аэродроме «Грань» в деревне Анатольская под Нижний Тагилом. Видеоролик записывали два дня в конце мая.

На месте съемок трудились видеомейкеры и другие медиа-специалисты из Москвы и столицы Свердловской области. Среди них — режиссер Александр Костыгин, продюсеры Ольга Баранова и Денис Разумный.

Певец выступил перед слушателями в образе пилота: он одет в лётную форму, за спиной — самолёт малой авиации. Темой клипа стала любовная история между героями.

Территорию для съемок Чанышеву предоставили жители Тагила Сергей и Ольга Грачевы. В клипе также снялась Марина Андреевских. Уральская модель снялась в ролике в качестве любимой девушки главного героя, сообщает «Тагил-ТВ».

Ранее TagilCity.ru рассказывал о Виктории Стариковой — певице из Нижнего Тагила, получившей золотую кнопку YouTube. Девушка делает каверы на известные песни и покоряет сердца людей далеко за пределами родного города.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Общество#Певец#Аэродром#Клип#Песня#Песни
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