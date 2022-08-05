Соревнования по футболу для людей с инвалидностью и ОВЗ проходят в Нижнем Тагиле

На игры приехало около 400 участников из 20 субъектов РФ. Соревнуются спортсмены с нарушениями слуха, зрения и интеллекта, люди с ДЦП, ампутированными конечностями и колясочники.
Участники будут состязаться в шести футбольных дисциплинах. В их число входит футбол на электроколясках, существующий в России уже шесть лет. Победители городского этапа отправятся для дальнейшего участия в Казань, а после — в Сочи.
Приветственной речью мероприятие открыл мэр Владислав Пинаев. Участников и гостей поприветствовали и другие значимые личности Нижнего Тагила, пишет пресс-служба администрации города.