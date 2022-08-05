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Соревнования по футболу для людей с инвалидностью и ОВЗ проходят в Нижнем Тагиле

Соревнования по футболу для людей с инвалидностью и ОВЗ проходят в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:57
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Первые в России соревнования по футболу для людей с инвалидностью и ОВЗ «Стальная воля» проходят в Нижнем Тагиле. Местом проведения мероприятия стали четыре городские площадки. Стартовый этап спланирован с 4 по 6 августа.

На игры приехало около 400 участников из 20 субъектов РФ. Соревнуются спортсмены с нарушениями слуха, зрения и интеллекта, люди с ДЦП, ампутированными конечностями и колясочники.

Участники будут состязаться в шести футбольных дисциплинах. В их число входит футбол на электроколясках, существующий в России уже шесть лет. Победители городского этапа отправятся для дальнейшего участия в Казань, а после — в Сочи.

Приветственной речью мероприятие открыл мэр Владислав Пинаев. Участников и гостей поприветствовали и другие значимые личности Нижнего Тагила, пишет пресс-служба администрации города.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Заботливый Нижний Тагил
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Спорт#Инвалид#Футбол#Коляска#Соревнования
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