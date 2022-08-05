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Стало известно, когда пустят пассажирский транспорт по мосту через Тагильский пруд

Стало известно, когда пустят пассажирский транспорт по мосту через Тагильский пруд

Сегодня, 12:56
Фото: TagilCity.ru
Когда и какие маршруты пассажирского транспорта будут ездить по Луганскому проспекту, в том числе по мосту через Тагильский пруд, рассказал начальник Управления горхозяйством Нижнего Тагила Андрей Лебедев.

После открытия моста через Тагильский пруд, которое состоится 12 августа, специалисты начнут изучать пассажиропоток, прокомментировал в беседе с редакцией TagilCity.ru начальник Управления горхозяйством города Андрей Лебедев. Исходя из полученных результатов, чиновники примут решение об открытии дополнительного маршрута или изменении действующих рейсов пассажирского транспорта.

Проектом предусмотрены здесь [на Луганском проспекте] и остановочные комплексы, и пешеходные зоны, и предполагаемое движение пассажирского транспорта. Но на сегодняшний день пассажирский поток не изучен. Решение по маршрутам будет принято после исследования, — отметил Андрей Лебедев.

Напомним, строительство моста через Тагильский пруд и транспортной развязки подходит к концу — генподрядчик «АльмакорГруп» обещает завершить все работы ко Дню города 12 августа. Протяженность путепровода составляет 434 метра. Общая стоимость работ превысила 4,5 млрд рублей.

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