Стало известно, когда пустят пассажирский транспорт по мосту через Тагильский пруд

После открытия моста через Тагильский пруд, которое состоится 12 августа, специалисты начнут изучать пассажиропоток, прокомментировал в беседе с редакцией TagilCity.ru начальник Управления горхозяйством города Андрей Лебедев. Исходя из полученных результатов, чиновники примут решение об открытии дополнительного маршрута или изменении действующих рейсов пассажирского транспорта.
Проектом предусмотрены здесь [на Луганском проспекте] и остановочные комплексы, и пешеходные зоны, и предполагаемое движение пассажирского транспорта. Но на сегодняшний день пассажирский поток не изучен. Решение по маршрутам будет принято после исследования, — отметил Андрей Лебедев.
Напомним, строительство моста через Тагильский пруд и транспортной развязки подходит к концу — генподрядчик «АльмакорГруп» обещает завершить все работы ко Дню города 12 августа. Протяженность путепровода составляет 434 метра. Общая стоимость работ превысила 4,5 млрд рублей.