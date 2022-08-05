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«Стоял, опустив голову в воду»: мужчина утонул в озере под Верхней Пышмой

«Стоял, опустив голову в воду»: мужчина утонул в озере под Верхней Пышмой

Сегодня, 11:30
Фото: 1MI
Мужчина утонул в посёлке Санаторный. Инцидент случился 4 августа в дневное время суток на берегу озера Балтым под Верхней Пышмой.

Очевидцы не сразу распознали, что с погибшим что-то не так. 50-летний покойный даже не кричал: он стоял в воде неподалеку от берега, опустив голову в озеро. Отдыхающие решились подойти к потерпевшему, но тот уже не подавал признаков жизни.

Свидетели говорят, что смерть выглядела так, как будто человек задержал дыхание ради забавы и проверки своих возможностей, пишет Е1.

Под публикацией о случившемся в социальных сетях местные жители отметили, что это не первый случай гибели на озере.

Балтым каждый год собирает души, — прокомментировал Павел Ф.

Напомним, что в прошлом году в этом же водоёме утонул 25-летний парень.

25-летний парень утонул на озере Балтым
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#Анна Варнакина#Происшествия#Свердловская область#Смерть#Озеро#Утонул
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