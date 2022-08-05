«Стоял, опустив голову в воду»: мужчина утонул в озере под Верхней Пышмой

Очевидцы не сразу распознали, что с погибшим что-то не так. 50-летний покойный даже не кричал: он стоял в воде неподалеку от берега, опустив голову в озеро. Отдыхающие решились подойти к потерпевшему, но тот уже не подавал признаков жизни.
Свидетели говорят, что смерть выглядела так, как будто человек задержал дыхание ради забавы и проверки своих возможностей, пишет Е1.
Под публикацией о случившемся в социальных сетях местные жители отметили, что это не первый случай гибели на озере.
Балтым каждый год собирает души, — прокомментировал Павел Ф.
Напомним, что в прошлом году в этом же водоёме утонул 25-летний парень.