«Стоял, опустив голову в воду»: мужчина утонул в озере под Верхней Пышмой

Очевидцы не сразу распознали, что с погибшим что-то не так. 50-летний покойный даже не кричал: он стоял в воде неподалеку от берега, опустив голову в озеро. Отдыхающие решились подойти к потерпевшему, но тот уже не подавал признаков жизни.