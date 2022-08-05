Театральная студия «Зеркало» из Тагила получила гран-при на всероссийском фестивале

Тагильский коллектив представлял спектакль «Веселый Роджер» в возрастной категории до 15 лет. Музыку к постановке написал тагильский композитор Антон Попов. Также тагильчанам выдали сертификат на 40 тысяч рублей для участия в дальнейших конкурсах организатора фестиваля, а Ярослав Малышев получил специальный диплом за актерскую импровизацию.