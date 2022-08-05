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Театральная студия «Зеркало» из Тагила получила гран-при на всероссийском фестивале

Театральная студия «Зеркало» из Тагила получила гран-при на всероссийском фестивале

5 августа, 14:17
Фото: Алена Галкина
Театральная студия «Зеркало» из ГДДЮТ Нижнего Тагила взяла гран-при всероссийского фестиваля-конкурса детско-юношеских и молодежных театральных коллективов «Морская жемчужина». Мероприятие проходило в городе Кучугуры с 20 по 30 июля.

Тагильский коллектив представлял спектакль «Веселый Роджер» в возрастной категории до 15 лет. Музыку к постановке написал тагильский композитор Антон Попов. Также тагильчанам выдали сертификат на 40 тысяч рублей для участия в дальнейших конкурсах организатора фестиваля, а Ярослав Малышев получил специальный диплом за актерскую импровизацию.

От коллектива ездило 18 человек от 11 до 14 лет, всего в театральной студии студии занимается более 70 детей. В конкурсе принимали участие семь коллективов из разных городов России: Москвы, Омска, Ростова-на-Дону и других, — рассказала редакции TagilCity.ru руководитель театральной студии «Зеркало» Алена Галкина.

Она отметила, что конкуренция была достаточно сильная. Параллельно тагильчане участвовали в театральном проекте «Ты можешь», на котором проводили обучение педагоги-режиссеры из Санкт-Петербурга и Москвы.

Всех участников поделили на группы после жеребьевки, и мастера поставили с ними небольшие спектакли-зарисовки. Также на самом конкурсе проводились мастер-классы по хореографии, сценической речи и движению, гриму. Получилась отличная театральная школа, — пояснила руководитель.  

Однако дети успевали и отдохнуть. Каждый вечер организаторы проводили интересные мероприятия на отличном уровне.

Фото: Алена Галкина
На время ремонта ГДДЮТ занятия нашей студии проходят в Нижнетагильской епархии. Там большой зал, в котором ребята показывают спектакли. Сейчас в нашем репертуаре четыре разножанровых постановки. Во время учебного года планируем проехаться по школам, — рассказала Алена Галкина.

Также тагильчанка отметила, что в студии работает четыре педагога. Они преподают детям вокал, сценическую речь и движение, хореографию, а также фехтование.

Мы с детьми вернулись в Нижний Тагил 4 августа. Родители встретили нас в костюмах, с воздушными шарами и плакатами. Очень приятно! — пояснила педагог.
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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#ГДДЮТ#Гран-при#Фестиваль#Победители#Конкурс
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