Тело пропавшего три недели назад мужчины выловили из пруда в Первоуральске

В последний раз дочь видела отца в поселке Шайтанка еще 18 июля. В тот день он ушел купаться на пруд и не вернулся, сообщается в группе «Инцидент Первоуральск».
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт случившегося. По его словам, заявление две недели назад поступило в местное отделение УМВД. На следующий день на место ЧП выехали водолазы. Однако мужчину отыскать не удалось. Однако сегодня 5 августа недалеко от водокачки местными жителями было найдено его тело в нижнем белье, пишет Е1.
Он предположил, что что-то случилось со здоровьем погибшего. Также Горелых выразил соболезнования родным.