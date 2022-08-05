Тело пропавшего три недели назад мужчины выловили из пруда в Первоуральске

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт случившегося. По его словам, заявление две недели назад поступило в местное отделение УМВД. На следующий день на место ЧП выехали водолазы. Однако мужчину отыскать не удалось. Однако сегодня 5 августа недалеко от водокачки местными жителями было найдено его тело в нижнем белье, пишет Е1.