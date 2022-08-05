TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Тело пропавшего три недели назад мужчины выловили из пруда в Первоуральске

Тело пропавшего три недели назад мужчины выловили из пруда в Первоуральске

Сегодня, 19:00
Фото: 1MI
Из пруда в Первоуральске водолазы достали тело 63-летнего Евгения Ценарева. Его искали почти три недели. Он часто переплывал водоем туда и обратно.

В последний раз дочь видела отца в поселке Шайтанка еще 18 июля. В тот день он ушел купаться на пруд и не вернулся, сообщается в группе «Инцидент Первоуральск».

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт случившегося. По его словам, заявление две недели назад поступило в местное отделение УМВД. На следующий день на место ЧП выехали водолазы. Однако мужчину отыскать не удалось. Однако сегодня 5 августа недалеко от водокачки местными жителями было найдено его тело в нижнем белье, пишет Е1.

Он предположил, что что-то случилось со здоровьем погибшего. Также Горелых выразил соболезнования родным.

Потерял сознание в воде. Тело 15-летнего подростка достали из реки под Красноуфимском
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Первоуральск#Тело#Умершие#Смерть#Утонул
Подпишитесь
Мировые звезды спорта провели мастер-классы для юных тагильчан
Сегодня, 15:59
Стало известно, когда пустят пассажирский транспорт по мосту через Тагильский пруд
Сегодня, 12:56
День поселка Старатель отметят 6 августа в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:22
Программа мероприятий День Дзержинского района в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:36
Отстраненный от должности за экстремизм имам создает новую мечеть в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:29
Чиновники заплатят 126 тысяч пивзаводу в Тагиле за необоснованные подозрения
Вчера, 10:42