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Posted 5 августа 2022, 04:00

Published 5 августа 2022, 04:00

Modified 6 августа 2022, 18:29

Updated 6 августа 2022, 18:29

У тагильчан появился тревел-гид по уникальным местам города и его окрестностям

У тагильчан появился тревел-гид по уникальным местам города и его окрестностям

5 августа 2022, 04:00
Фото: 1MI.
Как отправиться в самостоятельное путешествие по окрестностям Нижнего Тагила и не пропустить ни одного интересного места? Узнать про историю каждой локации от лучших экспертов внутреннего туризма?

Это решил выяснить журналист TagilCity.ru, проехав по маршруту в поселке Висим, используя новый онлайн-путеводитель от Tele2, синхронизированный с картой покрытия сети.

Висим: ручные олени и уральские мастера

Тревел-гид Tele2 собрал маршруты для путешествий по Свердловской области с полезными рекомендациями, записал уникальные аудиогиды о каждой локации, бонусы и подарки от партнеров проекта. Зайти на портал оператора может любой человек, весь контент доступен бесплатно. Чтобы воспользоваться путеводителем нужен только смартфон и мобильный интернет.

В поездках по региону клиенты мобильного оператора останутся на связи с близкими и с легкостью смогут поделиться впечатлениями из самых интересных точек маршрутов в соцсетях. Таким образом Tele2 поддерживает внутренний туризм и помогает жителям и гостям региона открыть для себя природные и культурно-исторические достопримечательности области.

Как отмечает Светлана Галилеева, директор макрорегиона «Урал» Tele2: 

Тренд на популярность внутреннего туризма начался еще до пандемии и с тех пор только набирает обороты. Мы видим, что Свердловская область привлекает туристов с каждым годом все сильнее. Причем ее достопримечательности интересны не только местным жителям, но и гостям региона. Растет и потребление мобильного интернета у пользователей.  Фокусом нескольких лет для нас было расширение покрытия в малых населенных пунктах и местах отдыха в регионе. Сейчас сеть 4G Tele2 доступна 97% жителей области. Мы объединили две тенденции и создали онлайн-путеводитель по Свердловской области, чтобы сделать поездки наших клиентов комфортнее и интереснее. Мы надеемся, что с нашим тревел-гидом каждый откроет для себя регион по-новому и получит еще больше впечатлений от поездки. Количество посетителей портала превысило уже 13 тысяч человек.

Начинаем!

Путешествие в Висим началось с заезда на мараловую ферму, где содержатся не только сами маралы, но и пятнистые олени, кролики, овцы, козы. Все они свободно гуляют на территории природного парка под открытым небом. Животные ждут от гостей угощений — яблок и моркови. Оценят такое развлечение не только дети, но и взрослые. Заряд хорошего настроения гарантирован — проверено на себе.

О существовании следующей точки, которое мне подсказал тревел-гид, я даже не подозревала. Оказывается, в Висиме есть настоящий ипподром, единственный официальный в Свердловской области. Соревнования здесь проводятся с мая по сентябрь, а лошадей привозят со всего Урала. На ипподроме можно не только посмотреть скачки, но и самому прокатиться на лошади под руководством инструктора.

Дальше онлайн-маршрут предложил мне посетить исторические достопримечательности поселка. Первым стал музей быта и ремесел, который находится в старинном доме постройки конца 19-го века. Здесь можно узнать о жизни горнозаводских рабочих того времени. А о том, кто были первые поселенцы в Висиме и где они жили, подсказал мне аудиогид в мобильном путеводителе Tele2.

Особенное место в Висиме — дом, где родился уральский писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк. Здесь прошли его детство и юность, интерьер музея полностью воссоздан по воспоминаниям писателя: гостиная, кабинет, детская. Сохранились личные вещи и книги Мамина-Сибиряка. Правда экспозицию пришлось осматривать без экскурсовода. И здесь на помощь мне снова пришла мобильная связь и аудиогид, из которого я узнала о фактах из биографии знаменитого уральца: кем был его отец, на какую профессию он учился и кому посвятил «Аленушкины сказки».

На этом музейное погружение не закончилось. Как известно, Урал всегда славился своими мастерами. Один из них Виталий Черепанов создал из своего дома музей деревянной скульптуры. Здесь я как будто окунулась в детство. Во дворе дома собрались герои любимых сказок и мультфильмов — почтальон Печкин, Крокодил Гена, Чебурашка, Иван-царевич с Жар-птицей, а также Хозяйка Медной горы. Приятно погулять и подышать чистым воздухом.

Последнее место в маршруте рядом с Висимом — в уральском поселке Черноисточинск, где два года назад в цехах старого завода открылось новое культурное пространство «АртРезеденция». Помимо выставок современных уральских художников, мастер-классов и фестивалей, здесь расположились музей наличников «Вычурны балясины», гончарная мастерская и мыловарня. Каждый найдет занятие по душе.

Нижний Тагил: познавательная прогулка по городу

Мое путешествие по Висиму закончилось, но, изучив онлайн-путеводитель от Tele2, я обнаружила еще один интересный маршрут. И даже ехать никуда не пришлось, ведь он проходит по моему родному Нижнему Тагилу. Казалось бы, о его истории я знаю много, но путеводитель, созданный при участии лучших экспертов, собрал неизвестные мне факты о достопримечательностях города.

Например, легенды о башне на Лисье горе, где сейчас расположен самый маленький музей России, или почему починка пистолета стала первым шагом к возникновению металлургического завода. Как Демидовская дача получила свое название, и кто играл в шахматы на Голом камне.

Все это я узнала, не отрываясь от прогулки по любимому городу, просто надев наушники и включив мобильный онлайн-аудиогид.

Путешествия с Tele2

Помимо ярких впечатлений от путешествия, абонентов Tele2 ждут приятные бонусы. Если турист захочет в полной мере насладиться окрестностями Висима и пробыть здесь не один день, то его ждет скидка до 50% на услуги кемпинга «Висимские поляны». А еще абоненты Tele2 могут получить второй билет в подарок в одну из локаций на выбор — музей Мамина-Сибиряка, музей «Лисьегорская башня» или музей «Демидовская дача».

Совет автора – путешествуйте, потому что, как сказал Андре Гайд, «люди способны найти и познать себя лишь в приключениях». А, чтобы они начались, совсем необязательно уезжать далеко – проверено на себе.

#Свободное время#Нижний Тагил#Эксклюзив#Туризм#Путешествие#Гид
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