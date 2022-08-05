У тагильчан появился тревел-гид по уникальным местам города и его окрестностям

Особенное место в Висиме — дом, где родился уральский писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк. Здесь прошли его детство и юность, интерьер музея полностью воссоздан по воспоминаниям писателя: гостиная, кабинет, детская. Сохранились личные вещи и книги Мамина-Сибиряка. Правда экспозицию пришлось осматривать без экскурсовода. И здесь на помощь мне снова пришла мобильная связь и аудиогид, из которого я узнала о фактах из биографии знаменитого уральца: кем был его отец, на какую профессию он учился и кому посвятил «Аленушкины сказки».