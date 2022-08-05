Учительница из Верхней Туры умерла после 12 часов ожидания помощи. Ответ Минздрава

Заслуженный учитель русского языка Наталья Сергеева из Верхней Туры, которая заболела коронавирусом, в начале марта этого года семь часов ждала скорую помощь, утверждает ее дочь Татьяна. По населенному пункту в то время ездила только одна бригада и во время вызова она работала на дорожно-транспортном происшествии.
Со слов дочери, пожилую женщину госпитализировали в больницу Красноуральска, затем перевезли в ковидный госпиталь Нижнего Тагила — именно там ей бы смогли оказать необходимую помощь. Однако по приезде, настаивает Татьяна, матери пришлось пять часов ждать врача в приемном покое, где в дальнейшем она и умерла.
После обращения женщины в начале августа этого года Минздрав начал проводить проверку, в ходе которой выяснил иные факты. По их версии, 7 марта Наталья находилась в приемном покое тагильской больницы под наблюдением врачей. Смерть же наступила в реанимации, а не в приемном отделении, как говорит дочь.
7 марта в приёмном покое пациентка находилась под наблюдением врачей. Ввиду наличия сопутствующих жалоб, пациентке был произведён осмотр терапевтом и хирургом, произведены все исследования, в том числе КТ. После чего произведена госпитализация в отделение. 8 марта состояние пациентки резко ухудшилось и она была переведена в реанимационное отделение, где, к сожалению, скончалась. По окончанию проверки вся информация будет доведена до заявителя, — рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе Минздрава.
Напомним, в больницы Свердловской области вернулся масочный режим. Специалисты говорят о возникновении нового штамма «Кентавр», из-за которого может начаться шестая волна пандемии.