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Учительница из Верхней Туры умерла после 12 часов ожидания помощи. Ответ Минздрава

Учительница из Верхней Туры умерла после 12 часов ожидания помощи. Ответ Минздрава

Сегодня, 10:14
Фото: 1MI
73-летняя учительница из Верхней Туры Наталья Сергеева, заболевшая COVID-19, 12 часов ждала скорую и умерла спустя 5 часов ожидания в приемном покое больницы. Так считает ее дочь, но Минздрав настаивает на другой версии. Оказалось, это было еще в марте, а с жалобой дочь обратилась лишь в августе.

Заслуженный учитель русского языка Наталья Сергеева из Верхней Туры, которая заболела коронавирусом, в начале марта этого года семь часов ждала скорую помощь, утверждает ее дочь Татьяна. По населенному пункту в то время ездила только одна бригада и во время вызова она работала на дорожно-транспортном происшествии.

Со слов дочери, пожилую женщину госпитализировали в больницу Красноуральска, затем перевезли в ковидный госпиталь Нижнего Тагила — именно там ей бы смогли оказать необходимую помощь. Однако по приезде, настаивает Татьяна, матери пришлось пять часов ждать врача в приемном покое, где в дальнейшем она и умерла.

После обращения женщины в начале августа этого года Минздрав начал проводить проверку, в ходе которой выяснил иные факты. По их версии, 7 марта Наталья находилась в приемном покое тагильской больницы под наблюдением врачей. Смерть же наступила в реанимации, а не в приемном отделении, как говорит дочь.

7 марта в приёмном покое пациентка находилась под наблюдением врачей. Ввиду наличия сопутствующих жалоб, пациентке был произведён осмотр терапевтом и хирургом, произведены все исследования, в том числе КТ. После чего произведена госпитализация в отделение. 8 марта состояние пациентки резко ухудшилось и она была переведена в реанимационное отделение, где, к сожалению, скончалась. По окончанию проверки вся информация будет доведена до заявителя, — рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе Минздрава.

Напомним, в больницы Свердловской области вернулся масочный режим. Специалисты говорят о возникновении нового штамма «Кентавр», из-за которого может начаться шестая волна пандемии.

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#Ульяна Савина#Здоровье#Эксклюзив#Нижний Тагил#Смерть#Больница#Ковид#Пациенты
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