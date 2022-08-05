Учительница из Верхней Туры умерла после 12 часов ожидания помощи. Ответ Минздрава

Заслуженный учитель русского языка Наталья Сергеева из Верхней Туры, которая заболела коронавирусом, в начале марта этого года семь часов ждала скорую помощь, утверждает ее дочь Татьяна. По населенному пункту в то время ездила только одна бригада и во время вызова она работала на дорожно-транспортном происшествии.