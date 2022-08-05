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В екатеринбургском цирке нашли нарушения в содержании тигров

В екатеринбургском цирке нашли нарушения в содержании тигров

Сегодня, 13:15
Фото: 1MI
В «Екатеринбургском государственном цирке» при проверке прокуроры выявили нарушения в использовании животных для представлений: в вольерах у больших кошек не было брёвен для стачивания когтей и важных для быта возвышенностей.

Россельхознадзор при сотрудничестве с прокуратурой совершили выездную проверку в цирк. В ходе осмотра вольеров обнаружились нарушения: у тигров отсутствовали чурбаны (брусья) для подточки когтей.

Ветврача привлекли к дисциплинарной ответственности: в отношении него сделали замечание. Гендиректору внесли представление.

Госорган в ходе расследования постановил установить в клетках деревянные элементы и нужные животным возвышения. Организация выполнила требования в полном объеме, следует из пресс-релиза прокуратуры.

Ранее в Нижнем Тагиле разъяренная обезьяна напала на ребёнка во время циркового выступления.

Разъяренная обезьяна напала на ребенка во время представления в цирке Нижнего Тагила
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Прокуратура#Цирк#Животные
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