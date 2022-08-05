В екатеринбургском цирке нашли нарушения в содержании тигров

В «Екатеринбургском государственном цирке» при проверке прокуроры выявили нарушения в использовании животных для представлений: в вольерах у больших кошек не было брёвен для стачивания когтей и важных для быта возвышенностей.

Россельхознадзор при сотрудничестве с прокуратурой совершили выездную проверку в цирк. В ходе осмотра вольеров обнаружились нарушения: у тигров отсутствовали чурбаны (брусья) для подточки когтей. Ветврача привлекли к дисциплинарной ответственности: в отношении него сделали замечание. Гендиректору внесли представление. Госорган в ходе расследования постановил установить в клетках деревянные элементы и нужные животным возвышения. Организация выполнила требования в полном объеме, следует из пресс-релиза прокуратуры. Ранее в Нижнем Тагиле разъяренная обезьяна напала на ребёнка во время циркового выступления. Разъяренная обезьяна напала на ребенка во время представления в цирке Нижнего Тагила Узнать подробнее