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Знакомые рассказали о зарезавшем супругу-тагильчанку екатеринбуржце

Знакомые рассказали о зарезавшем супругу-тагильчанку екатеринбуржце

Сегодня, 13:25
Фото: 1MI
Знакомая супругов, погибших в Екатеринбурге, рассказала об их семье. Девушка была уроженкой Нижнего Тагила. Утром 4 августа мужчина зарезал свою жену и покончил с собой. У пары остался пятимесячный сын.

Погибшую зовут Светлана Коптева. Ей было 19 лет. Она училась в Свердловском областном фармацевтическом колледже.

Девушка окончила школу в Верхней Салде, а затем приехала учиться на фармацевта в Екатеринбург, рассказывает её знакомая.

По её словам, девушка хотела разводиться с супругом. О чем и хотела ему сообщить. Вместе пара прожила около года. Недавно у них родился ребёнок. Однако, утверждает знакомая, их отношения были сложные.

Ещё один знакомый рассказал, что 23-летний молодой человек отпраздновал день рождения в июле. Он работал неофициально. Мужчина уточнил, что семья испытывала финансовые сложности. Молодой человек набрал кредиты, занимал деньги. Он очень тяжело это переживал, рассказал знакомый.

По предварительным данным, молодой человек вонзил нож в сердце девушки, а затем покончил с собой, пишет Е1.

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