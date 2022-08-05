Знакомые рассказали о зарезавшем супругу-тагильчанку екатеринбуржце

Погибшую зовут Светлана Коптева. Ей было 19 лет. Она училась в Свердловском областном фармацевтическом колледже.
Девушка окончила школу в Верхней Салде, а затем приехала учиться на фармацевта в Екатеринбург, рассказывает её знакомая.
По её словам, девушка хотела разводиться с супругом. О чем и хотела ему сообщить. Вместе пара прожила около года. Недавно у них родился ребёнок. Однако, утверждает знакомая, их отношения были сложные.
Ещё один знакомый рассказал, что 23-летний молодой человек отпраздновал день рождения в июле. Он работал неофициально. Мужчина уточнил, что семья испытывала финансовые сложности. Молодой человек набрал кредиты, занимал деньги. Он очень тяжело это переживал, рассказал знакомый.
По предварительным данным, молодой человек вонзил нож в сердце девушки, а затем покончил с собой, пишет Е1.