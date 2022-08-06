85-летие поселка Старатель отметили тагильчане

Он отметил, что предприятие выполняет взятые социальные обязательства, регулярно участвует в озеленении Старателя, поддерживает в порядке детские и спортивные площадки. На новый год у ДК «Салют» ежегодно возводится яркий ледовый городок, а на стадионе заливается один из крупнейших катков в Нижнем Тагиле.