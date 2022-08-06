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85-летие поселка Старатель отметили тагильчане

85-летие поселка Старатель отметили тагильчане

Сегодня, 16:23
Фото: TagilCity.ru
85-летие поселка Старатель отпраздновали жители Нижнего Тагила в преддверии 300-летнего юбилея города. С праздником тагильчан поздравил мэр Владислав Пинаев.

В начале мероприятия выступил директор НТИИМ Николай Смирнов.

Институт испытания металлов и поселок Старатель всегда вместе. Вместе создавались, строились, росли, переживали сложные времена, радовались успехам. Главные богатство и гордость микрорайона — это, конечно же, трудолюбивые, ответственные, сильные духом и талантливые тагильчане, — сказал Николай Смирнов.
Фото: TagilCity.ru

Он отметил, что предприятие выполняет взятые социальные обязательства, регулярно участвует в озеленении Старателя, поддерживает в порядке детские и спортивные площадки. На новый год у ДК «Салют» ежегодно возводится яркий ледовый городок, а на стадионе заливается один из крупнейших катков в Нижнем Тагиле.

С 2015 года на Старателе успешно реализуются различные городские программы: переселение из ветхого жилья, «Светлый город», качественно отремонтированы многие дороги. Городские коммунальные службы проводят работы по благоустройству поселка, — пояснил руководитель НТИИМ.

По словам директора, большое внимание уделяется ветеранам предприятия. Они показывают высокие достижения в различных спортивных и творческих мероприятиях. Также Николай Смирнов выразил благодарность за поддержку администрации Нижнего Тагила, в том числе главе города Владиславу Пинаеву.

Фото: TagilCity.ru

Мэр также поздравил жителей поселка с юбилейной датой.

Всю жизнь уральский полигон и поселок Старатель являются неотделимой частью нашего славного города трудовой доблести Нижнего Тагила, — отметил Владислав Пинаев.

Нижний Тагил внес большой вклад в жизнь России и ее защиту, сказал депутат Законодательного Собрания Свердловской области от Нижнего Тагила Вячеслав Погудин.

Поздравляю вас от всей души, желаю здоровья и благополучия. В городе происходят перемены к лучшему благодаря совместным усилиям администрации, городской думы и жителям, — отметил депутат.
Фото: TagilCity.ru

На мероприятии были награждены работники НТИИМ, ветераны предприятия, педагоги школы № 25, а также активисты поселка:

  • заслуженный машиностроитель РФ, почетный работник работник НТИИМ Виктор Исупов;
  • главный конструктор специального конструкторского бюро Александр Елисеев;
  • начальник планово-экономического отдела Галина Мезенцева;
  • врач иммунолог высшей категории Вера Рыбалко;
  • бывшая директор школы № 25 Наталья Нечкина;
  • почетный работник образования РФ, учитель физики школы № 25 Константин Дерябин;
  • директор ДШИ № 2 Татьяна Терентьева;
  • бывшая библиотекарь поселка Старатель Татьяна Васильева;
  • бывший председатель Совета ветеранов полигона Александр Миронов;
  • бывший начальник режимного секретного отдела Валентина Ломакина;
  • председатель территориального совета ветеранов Старателя «Память сердца» Маргарита Смирнова;
  • победители выставки-конкурса «Старательские дворики» Людмила Кедрова, Марина Шишкина, Алла Шарафутдинова, Лариса Пинегина и Екатерина Боева.
Фото: TagilCity.ru

Также для тагильчан состоялcя праздничный концерт, на котором выступали творческие коллективы, народный хор и гимнастки.

Фото: TagilCity.ru

На территории стадиона и у ДК «Салют» были организованы игровые площадки, работали аттракционы. Гости праздника играли  шахматы. 

Фото: TagilCity.ru

Молодые семьи, заключившие брак, получили памятные подарки.

На празднике чествовали будущих первоклашек, а также состоялся парад колясок.

Фото: TagilCity.ru
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