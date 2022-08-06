85-летие поселка Старатель отметили тагильчане

В начале мероприятия выступил директор НТИИМ Николай Смирнов.
Институт испытания металлов и поселок Старатель всегда вместе. Вместе создавались, строились, росли, переживали сложные времена, радовались успехам. Главные богатство и гордость микрорайона — это, конечно же, трудолюбивые, ответственные, сильные духом и талантливые тагильчане, — сказал Николай Смирнов.
Он отметил, что предприятие выполняет взятые социальные обязательства, регулярно участвует в озеленении Старателя, поддерживает в порядке детские и спортивные площадки. На новый год у ДК «Салют» ежегодно возводится яркий ледовый городок, а на стадионе заливается один из крупнейших катков в Нижнем Тагиле.
С 2015 года на Старателе успешно реализуются различные городские программы: переселение из ветхого жилья, «Светлый город», качественно отремонтированы многие дороги. Городские коммунальные службы проводят работы по благоустройству поселка, — пояснил руководитель НТИИМ.
По словам директора, большое внимание уделяется ветеранам предприятия. Они показывают высокие достижения в различных спортивных и творческих мероприятиях. Также Николай Смирнов выразил благодарность за поддержку администрации Нижнего Тагила, в том числе главе города Владиславу Пинаеву.
Мэр также поздравил жителей поселка с юбилейной датой.
Всю жизнь уральский полигон и поселок Старатель являются неотделимой частью нашего славного города трудовой доблести Нижнего Тагила, — отметил Владислав Пинаев.
Нижний Тагил внес большой вклад в жизнь России и ее защиту, сказал депутат Законодательного Собрания Свердловской области от Нижнего Тагила Вячеслав Погудин.
Поздравляю вас от всей души, желаю здоровья и благополучия. В городе происходят перемены к лучшему благодаря совместным усилиям администрации, городской думы и жителям, — отметил депутат.
На мероприятии были награждены работники НТИИМ, ветераны предприятия, педагоги школы № 25, а также активисты поселка:
Также для тагильчан состоялcя праздничный концерт, на котором выступали творческие коллективы, народный хор и гимнастки.
На территории стадиона и у ДК «Салют» были организованы игровые площадки, работали аттракционы. Гости праздника играли шахматы.
Молодые семьи, заключившие брак, получили памятные подарки.
На празднике чествовали будущих первоклашек, а также состоялся парад колясок.