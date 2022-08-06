Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле

Водитель автомобиля Vortex при повороте налево на прилегающую территорию возле дома 45 на улице Зари не предоставил преимущество Reno. Последний двигался во встречном направлении.
В результате столкновения скончались мужчина и женщина. Они были пассажирами Reno. Водители обеих машин, а также ещё один пассажир Reno, ехавший на переднем сидении, получили травмы.
На данный момент обстоятельства ДТП выясняются, сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.
Напомним, что это уже не первое серьёзное ДТП за 6 августа. Ещё одна авария случилась на Старателе. В результате столкновения автомобилей скончался один человек.