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Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле

Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:06
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
Два пассажира Reno, двое водителей и ещё один пассажир пострадали в результате ДТП. Авария произошла на улице Зари в Нижнем Тагиле.

Водитель автомобиля Vortex  при повороте налево на прилегающую территорию возле дома 45 на улице Зари не предоставил преимущество Reno. Последний двигался во встречном направлении.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

В результате столкновения скончались мужчина и женщина. Они были пассажирами Reno. Водители обеих машин, а также ещё один пассажир Reno, ехавший на переднем сидении, получили травмы.

На данный момент обстоятельства ДТП выясняются, сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

Напомним, что это уже не первое серьёзное ДТП за 6 августа. Ещё одна авария случилась на Старателе. В результате столкновения автомобилей скончался один человек.

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#Ирина Кирилова#ДТП#Нижний Тагил#Авария#Умершие#Смерть#ГИБДД
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