Глава Горноуральского ГО получил замечание от губернатора за разрушающийся мост

Жительница деревни Сарапулка Ирина обратилась к губернатору с просьбой сделать мостик у них в населенном пункте. По словам женщины, в деревне имеется мост через овраг. Он разделяет две части деревни. По переходу ходят люди к колодцу, а также фельдшеры скорой помощи. Сам мост почти разрушен и ходить по нему опасно. По словам местной жительницы, те кто не может добраться до колодца, вынуждены пить воду из ручья.