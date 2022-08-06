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Глава Горноуральского ГО получил замечание от губернатора за разрушающийся мост

Сегодня, 18:05
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сделал замечание главе Горноуральского городского округа Дмитрию Летникову за разрушающийся мост.

Жительница деревни Сарапулка Ирина обратилась к губернатору с просьбой сделать мостик у них в населенном пункте. По словам женщины, в деревне имеется мост через овраг. Он разделяет две части деревни. По переходу ходят люди к колодцу, а также фельдшеры скорой помощи. Сам мост почти разрушен и ходить по нему опасно. По словам местной жительницы, те кто не может добраться до колодца, вынуждены пить воду из ручья.

В свою очередь, Евгений Куйвашев обратился к Дмитрию Летникову. Он ответил, что в деревне постоянно живут только 4 человека, а летом их не больше 20. При этом мост на балансе муниципалитета не числится. Однако Летников пообещал, что его возьмут на баланс и отремонтируют до 22 августа.

Губернатор поблагодарил главу муниципалитета за оперативность. Однако напомнил, что не имеет значения, сколько людей проживает в деревне. Каждому должно быть комфортно.

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#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#ГГО и пригород#Евгений Куйвашев#Дмитрий Летников#Мост#Переход#Граждане#Обращение#Жалоба#Замечание
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