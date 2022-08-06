Не стоящий на ногах пьяный водитель сел за руль в Нижнем Тагиле

Тагильчане рассказали, что вечером у ТЦ «Ленинский» на Вые водитель Daewoo Nexia тянул на лямке в сторону шиномонтажной мастерской автомобиль Lada Granta. За рулем отечественного автомобиля, у которого был разбит капот после аварии, находился пьяный мужчина.
Очевидцы сообщили о нарушителях в ГИБДД. Сотрудники правоохранительных органов обследовали все дворы и улицы вокруг, однако ни нетрезвого водителя, ни саму машину не обнаружили. Однако по госномерам удалось установить владелицу Lada — 48 летнюю женщину. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.