Не стоящий на ногах пьяный водитель сел за руль в Нижнем Тагиле

Очевидцы сообщили о нарушителях в ГИБДД. Сотрудники правоохранительных органов обследовали все дворы и улицы вокруг, однако ни нетрезвого водителя, ни саму машину не обнаружили. Однако по госномерам удалось установить владелицу Lada — 48 летнюю женщину. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.