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Не стоящий на ногах пьяный водитель сел за руль в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:09
Вечером 5 августа на вые в Нижнем Тагиле пьяный водитель сел за руль разбитой Lada Granta. По словам очевидцев, мужчина еле держался на ногах.

Тагильчане рассказали, что вечером у ТЦ «Ленинский» на Вые водитель Daewoo Nexia тянул на лямке в сторону шиномонтажной мастерской автомобиль Lada Granta. За рулем отечественного автомобиля, у которого был разбит капот после аварии, находился пьяный мужчина.

Фото: Скриншот видео "Инцидент Нижний Тагил" ВКонтакте

Очевидцы сообщили о нарушителях в ГИБДД. Сотрудники правоохранительных органов обследовали все дворы и улицы вокруг, однако ни нетрезвого водителя, ни саму машину не обнаружили. Однако по госномерам удалось установить владелицу Lada — 48 летнюю женщину. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.

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