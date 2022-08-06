О фееричном шоу фейерверков в День города рассказал мэр Тагила Владислав Пинаев

Менее недели осталось до празднования 300-летнего юбилея Нижнего Тагила. Администрация города готова к проведению мероприятий. В частности, 12 августа будут открыты движение по мосту через Тагильский пруд и Площадь трудовой доблести за вклад тагильчан в годы ВОВ у железнодорожного вокзала.
13 августа в честь праздника в городе будет работать 11 различных площадок.
Вы увидите то, что Тагил не видел никогда. А все завершится не просто салютом, а фестивалем фейерверков. Три команды более часа будут салютовать в честь 300-летия города. Будет очень красиво! В конце запланирован насыщенный восьмиминутный гала-салют, — рассказал Владислав Пинаев.
Он отметил, что команда из Сергиева Посада ранее стала победителем турнира по фейерверкам в Китае.