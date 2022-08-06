О фееричном шоу фейерверков в День города рассказал мэр Тагила Владислав Пинаев

Менее недели осталось до празднования 300-летнего юбилея Нижнего Тагила. Администрация города готова к проведению мероприятий. В частности, 12 августа будут открыты движение по мосту через Тагильский пруд и Площадь трудовой доблести за вклад тагильчан в годы ВОВ у железнодорожного вокзала.