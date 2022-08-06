Одна погибла, трое пострадали: подробности аварии на Старателе в Нижнем Тагиле

На перекрестке столкнулись ВАЗ 2109, совершавший поворот и Audi. Иномарка ехала в прямом направлении. В результате ДТП погибла пассажирка отечественной машины, женщина 1949 года рождения, находившаяся на переднем сидении. Водитель ВАЗ и два пассажира получили различные травмы.