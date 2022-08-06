Одна погибла, трое пострадали: подробности аварии на Старателе в Нижнем Тагиле

Posted 6 августа 2022, 09:12
Published 6 августа 2022, 09:12
Modified 6 августа 2022, 11:27
Updated 6 августа 2022, 11:27
На перекрестке столкнулись ВАЗ 2109, совершавший поворот и Audi. Иномарка ехала в прямом направлении. В результате ДТП погибла пассажирка отечественной машины, женщина 1949 года рождения, находившаяся на переднем сидении. Водитель ВАЗ и два пассажира получили различные травмы.
Сотрудники ГИБДД находятся на месте происшествия, выясняют обстоятельства и причины. Опрашивают очевидцев и устанавливают личности участников происшествия, — рассказали TagilCity.ru в УГИБДД по Свердловской области.