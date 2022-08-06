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Posted 6 августа 2022, 09:12

Published 6 августа 2022, 09:12

Modified 6 августа 2022, 11:27

Updated 6 августа 2022, 11:27

Одна погибла, трое пострадали: подробности аварии на Старателе в Нижнем Тагиле

6 августа 2022, 09:12
Пассажирка ВАЗ 2109 погибла в аварии, произошедшей на Старателе в Нижнем Тагиле. Еще три человека, в том числе ребенок, получили различные травмы.

На перекрестке столкнулись ВАЗ 2109, совершавший поворот и Audi. Иномарка ехала в прямом направлении. В результате ДТП погибла пассажирка отечественной машины, женщина 1949 года рождения, находившаяся на переднем сидении. Водитель ВАЗ и два пассажира получили различные травмы.

Сотрудники ГИБДД находятся на месте происшествия, выясняют обстоятельства и причины. Опрашивают очевидцев и устанавливают личности участников происшествия, — рассказали TagilCity.ru в УГИБДД по Свердловской области.
Пассажирка легковушки погибла в ДТП на Старателе в Нижнем Тагиле
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