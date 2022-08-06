Раненая из винтовки в голову девочка из Нижней Синячихи выписана из больницы

Школьнице медики провели три операции. Врачи удалили гематому и пулю из головы, и пациентка быстро пошла на поправку. Мама пострадавшей считает, что дочь «родилась в рубашке», так как смогла восстановиться за полтора месяца.
Однако после выписки из больницы Екатеринбурга у пятиклассницы начались сильные головные боли, и ей пришлось опять вернуться в медучреждение. Причиной этого стала инфекция, которая была успешно пролечена.
Мама пострадавшей отметила, что дочь в сентябре пойдет в школу, так как все функции у нее восстановлены. Если возникнут проблемы, то семья обратится к медикам, ребенок находится под наблюдением невролога, пишет Е1.