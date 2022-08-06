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Раненая из винтовки в голову девочка из Нижней Синячихи выписана из больницы

Раненая из винтовки в голову девочка из Нижней Синячихи выписана из больницы

Сегодня, 11:36
Фото: 1MI
11-летнюю девочку из Нижней Синячихи, которую ранил в голову из винтовки местный бульдозерист, выписали из больницы.

Школьнице медики провели три операции. Врачи удалили гематому и пулю из головы, и пациентка быстро пошла на поправку. Мама пострадавшей считает, что дочь «родилась в рубашке», так как смогла восстановиться за полтора месяца.

Однако после выписки из больницы Екатеринбурга у пятиклассницы начались сильные головные боли, и ей пришлось опять вернуться в медучреждение. Причиной этого стала инфекция, которая была успешно пролечена.

Мама пострадавшей отметила, что дочь в сентябре пойдет в школу, так как все функции у нее восстановлены. Если возникнут проблемы, то семья обратится к медикам, ребенок находится под наблюдением невролога, пишет Е1.

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