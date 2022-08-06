Выставка о вкладе в развитие промышленности открылась в Нижнем Тагиле

За стекляными витринами представлена фурма - это часть металлургического производства. Когда образовывалось новое Советское государство, то со страной многие отказались сотрудничать и развитие металлургии было под угрозой. Тогда американскими специалистами была заблокирована передача описания технологии производства фурм. Именно потому тагильские инженеры взяли задачу на себя.