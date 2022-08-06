Выставка о вкладе в развитие промышленности открылась в Нижнем Тагиле

На торжественной церемонии открытия присутствовали глава администрации города по соцполитике Валерий Суров, научные сотрудники музея и исследователи истории города, сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
Выставка показывает вклад города в развитие крупных нацпроектов XX —XXI вв., которые позволили сформировать новые отрасли промышленности в Нижнем Тагиле, развить его потенциал и преобразовать городское пространство.
Одним из ключевых направлений выставки стал послереволлюционный период и Великая Отечественная война.
Валерий Суров отметил, что одним из самых сложных периодов города стала Великая Отечественная война.
Решение о присвоение нашему городу два года назад почетного звания «Город трудовой доблести» было своевременным. Только в первые месяцы войны в Нижний Тагил было эвакуировано около 40 промышленных предприятий, которые уже через месяц начали выдавать продукцию, сказал Валерий Суров.
Посетителей выставки ожидают документы, которые доказывают, что День города первым стал отмечать именно Нижний Тагила, а также, что санкции западных стран имеют давние корни.
За стекляными витринами представлена фурма - это часть металлургического производства. Когда образовывалось новое Советское государство, то со страной многие отказались сотрудничать и развитие металлургии было под угрозой. Тогда американскими специалистами была заблокирована передача описания технологии производства фурм. Именно потому тагильские инженеры взяли задачу на себя.
Многие предметы представлен на выставке впервые. К примеру, капсула с письмом-обращением первых почетных граждан к тагильчанам 2022 года. Само послание было создано в год 250-летия города.
Кроме того, имеется зал с интерактивной выставкой. Специалисты по описаниям и документам создали виртуальное пространство музея 1944 года.