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Замечания тагильским школьникам за купание без присмотра взрослых сделали спасатели

Замечания тагильским школьникам за купание без присмотра взрослых сделали спасатели

Сегодня, 17:38
Фото: Центр защиты населения
Проводить рейды по местам несанкционированного купания продолжают спасатели Нижнего Тагила. Школьникам, которые купаются без присмотра взрослых, делают замечания.

Первый рейд прошел 27 июля. Спасатели, а также ответственный сотрудник ПДН Ленинской администрации, побывали на берегах Выйского пруда,  также карьера у Зай-горы («Черные пески»).

В ходе рейда они предупреждали граждан о том, как правильно вести себя на воде.

Несовершеннолетним школьникам, которые пришли купаться без родителей, сделаны замечания. Все они отправлены домой. Кроме того, с ними проведены профилактические беседы.

Фото: Центр защиты населения

Второй рейд прошел 4 августа на территории Дзержинского района по реке Ежовка. В нем принимали участие сотрудники ПДН, а также водолаз и методист Центра защиты населения.

Во время рейда жителям Нижнего Тагила напомнили о правилах поведения на водных объектах, а также раздали памятки и провели профилактические беседы, сообщили в Центре защиты населения.

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#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Дети#Полиция#Спасатели#Купание#Профилактика
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