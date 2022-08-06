Замечания тагильским школьникам за купание без присмотра взрослых сделали спасатели

Первый рейд прошел 27 июля. Спасатели, а также ответственный сотрудник ПДН Ленинской администрации, побывали на берегах Выйского пруда, также карьера у Зай-горы («Черные пески»).
В ходе рейда они предупреждали граждан о том, как правильно вести себя на воде.
Несовершеннолетним школьникам, которые пришли купаться без родителей, сделаны замечания. Все они отправлены домой. Кроме того, с ними проведены профилактические беседы.
Второй рейд прошел 4 августа на территории Дзержинского района по реке Ежовка. В нем принимали участие сотрудники ПДН, а также водолаз и методист Центра защиты населения.
Во время рейда жителям Нижнего Тагила напомнили о правилах поведения на водных объектах, а также раздали памятки и провели профилактические беседы, сообщили в Центре защиты населения.