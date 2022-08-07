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Иномарка и дом загорелись в Нижнем Тагиле

Иномарка и дом загорелись в Нижнем Тагиле

Сегодня, 18:50
Фото: Главное управление МЧС России по Свердловской области
Утром 7 августа в Нижнем Тагиле на улице Кирпичная случился пожар. У дома загорелась крыша, далее огонь распространился на постройки и авто.

Команда из девяти огнеборцев на двух пожарных автомобилях выехала по вызову в начале десятого утра в воскресенье. Пламя распространилось на 84 кв. метра, уничтожив крышу. Также огнем были охвачены чердачное перекрытие, стены здания. В жилом доме повреждено огнем домашнее имущество. Пожар распространился и на надворные постройки, пострадало и движимое имущество хозяев — автомобиль Chery Tiggo.

За десять минут с момента вызова тагильских спасателей огонь был локализован, еще около 15 минут потребовалось на ликвидацию открытого горения. Разбор и проливка сгоревших конструкций проходила еще полтора часа, сообщает главное управление МЧС России по Свердловской области.

#Александра Логинова#Нижний Тагил#Происшествия#Пожар#Кирпичный#Пожарные
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