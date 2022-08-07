Иномарка и дом загорелись в Нижнем Тагиле

Команда из девяти огнеборцев на двух пожарных автомобилях выехала по вызову в начале десятого утра в воскресенье. Пламя распространилось на 84 кв. метра, уничтожив крышу. Также огнем были охвачены чердачное перекрытие, стены здания. В жилом доме повреждено огнем домашнее имущество. Пожар распространился и на надворные постройки, пострадало и движимое имущество хозяев — автомобиль Chery Tiggo.