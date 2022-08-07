Мужчина с укусом змеи госпитализирован с турслета профсоюзов под Нижним Тагилом

Травму получил мужчина, участвовавший в традиционном турслете городских профсоюзов на территории лагеря «Изумрудный».
Пострадавший был работником УВЗ, но был в компании работников ХЗ «Планта». Мы одноклассники и решили встретиться на этом слете, — рассказала очевидица произошедшего.
Тагильчанин был укушен змеей, предположительно черной гадюкой, поясняет собеседница редакции. Ему была оказана первая медицинская помощь сотрудниками скорой, которая работала на месте турслета. Позже мужчину доставили в травмпункт, до сих пор о его состоянии ничего больше неизвестно.
На связь пострадавший пока не выходил, для звонков все еще телефон не доступен, — переживает женщина.
Туристический слет в Антоновском в августе 2022 года собрал 55 команд от профсоюзных организаций промышленных предприятий Нижнего Тагила, сообщается в официальной группе профсоюза «Уралвагонзавода».