Мужчина с укусом змеи госпитализирован с турслета профсоюзов под Нижним Тагилом

Тагильчанин был укушен змеей, предположительно черной гадюкой, поясняет собеседница редакции. Ему была оказана первая медицинская помощь сотрудниками скорой, которая работала на месте турслета. Позже мужчину доставили в травмпункт, до сих пор о его состоянии ничего больше неизвестно.