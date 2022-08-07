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Мужчина с укусом змеи госпитализирован с турслета профсоюзов под Нижним Тагилом

Мужчина с укусом змеи госпитализирован с турслета профсоюзов под Нижним Тагилом

Сегодня, 10:50
Фото: 1MI
Змея (предположительно, черная гадюка) укусила работника «Уралвагонзавода» на туристическом слете профсоюзов предприятий Нижнего Тагила в поселке Антоновский 6 августа. Он был госпитализирован в больницу и перестал выходить на связь, сообщили очевидцы редакции TagilCity.ru.

Травму получил мужчина, участвовавший в традиционном турслете городских профсоюзов на территории лагеря «Изумрудный».

Пострадавший был работником УВЗ, но был в компании работников ХЗ «Планта». Мы одноклассники и решили встретиться на этом слете, — рассказала очевидица произошедшего.

Тагильчанин был укушен змеей, предположительно черной гадюкой, поясняет собеседница редакции. Ему была оказана первая медицинская помощь сотрудниками скорой, которая работала на месте турслета. Позже мужчину доставили в травмпункт, до сих пор о его состоянии ничего больше неизвестно.

На связь пострадавший пока не выходил, для звонков все еще телефон не доступен, — переживает женщина.

Туристический слет в Антоновском в августе 2022 года собрал 55 команд от профсоюзных организаций промышленных предприятий Нижнего Тагила, сообщается в официальной группе профсоюза «Уралвагонзавода».

#Александра Логинова#Нижний Тагил#Происшествия#Эксклюзив#Травма#Больница#Змея#УВЗ
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