О спасении тонущего мальчика в бассейне отеля рассказали екатеринбуржцы

Посетители отеля увидели, что на поверхности воды находится ребёнок, но не шевелится. Очевидцы не растерялись. Одни достали его из бассейна, а другие стали искать врача. Медиков не оказалось рядом, но двое мужчин и девушка смогли оказать первую помощь. Кто-то из посетителей вызвал на место скорую помощь.