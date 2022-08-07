О спасении тонущего мальчика в бассейне отеля рассказали екатеринбуржцы

Инцидент произошёл в середине июля. Мальчик плескался в бассейне, но в какой-то момент очевидцы увидели, что он «всплыл». Все подумали, что ребенок утонул, но трое отдыхавших спасли ему жизнь.
По словам матери мальчика, сыну нравится плавать. Он в тот день играл в бассейне. По словам мамы, она отошла ненадолго, ответить на рабочий звонок. Однако через некоторое время она услышала крики, что мальчик утонул.
Посетители отеля увидели, что на поверхности воды находится ребёнок, но не шевелится. Очевидцы не растерялись. Одни достали его из бассейна, а другие стали искать врача. Медиков не оказалось рядом, но двое мужчин и девушка смогли оказать первую помощь. Кто-то из посетителей вызвал на место скорую помощь.
Один из мужчин по имени Павел рассказал, что мальчик был уже белый и с открытыми глазами. После нескольких кругов массажа сердца мальчика стало рвать. Его освободили от всего, что вышло и реанимация продолжилась.
Ещё одна участница спасения — это девушка Светлана. Она окончила курсы первой помощи центра медицины катастроф.
Третий участник — Евгений. Он проводил непрямой массаж сердца, а потом вместе с мальчиком ждал скорую помощь.
Врачи приехали примерно через 5 минут. В тот день реанимация оказалась рядом.
Все присутствующие испытали облегчение после того, как ребёнок заплакал после укола в машине скорой помощи.
Два дня мальчик провёл в реанимации, так как у него началась гипоксия мозга. После этого Платон был переведен в неврологию. Там он провёл ещё около недели.
После выписки из больницы мама с мальчиком уехали в Ульяновскую область. В Екатеринбург они приезжали в гости, пишет Е1.