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Пассажиры автобуса до Екатеринбурга пострадали после столкновения с ВАЗом

Пассажиры автобуса до Екатеринбурга пострадали после столкновения с ВАЗом

Сегодня, 15:15
Фото: 1MI
ВАЗ-2114 врезался в пассажирский автобус, который ехал в Екатеринбург. Авария случилась на трассе М-5 Челябинской области.

В ГИБДД по Челябинской области уточнили, что ДТП произошло в Усть-Катавском районе. Легковой автомобиль вылетел на встречную полосу.

В результате водитель ВАЗа умер на месте происшествия, а его пассажирка госпитализирована. Некоторым пассажирам автобуса также потребовалась помощь, пишет 74.ru.

В ГИБДД добавили, что автобус ехал из Соль-Илецка. Для извлечения погибшего водители потребовался гидравлический инструмент.

В автобусе ехали 40 человек. Одна из семей обратилась за помощью медиков. Их ребёнку стало плохо. Для доставки остальных пассажиров приехал подменный транспорт.

#Ирина Кирилова#ДТП#Новости УрФО#Екатеринбург#Челябинск#Пассажиры#Автобус
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