Пассажиры автобуса до Екатеринбурга пострадали после столкновения с ВАЗом

В ГИБДД по Челябинской области уточнили, что ДТП произошло в Усть-Катавском районе. Легковой автомобиль вылетел на встречную полосу.
В результате водитель ВАЗа умер на месте происшествия, а его пассажирка госпитализирована. Некоторым пассажирам автобуса также потребовалась помощь, пишет 74.ru.
В ГИБДД добавили, что автобус ехал из Соль-Илецка. Для извлечения погибшего водители потребовался гидравлический инструмент.
В автобусе ехали 40 человек. Одна из семей обратилась за помощью медиков. Их ребёнку стало плохо. Для доставки остальных пассажиров приехал подменный транспорт.