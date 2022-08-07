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Пункт выдачи Kazan Express ограбили необычные воры в Екатеринбурге

Пункт выдачи Kazan Express ограбили необычные воры в Екатеринбурге

Сегодня, 14:55
Фото: E1
Необычные воры ограбили пункт выдачи Kazan Express на улице Первомайская в Екатеринбурге. Они показали свои лица на камерах наблюдения и оставили отпечатки.

Злоумышленники разбили стекла в дверях при помощи урны. Затем они вошли в помещение, где забрали все заказы, рассказывает заместитель гендиректора по коммуникациям Kazan Express Ксения. Она отметила, что воры засветили лица, голоса и оставили отпечатки пальцев.

По словам Ксении, полиция уже работает. На данный момент проводится инвентаризация украденных заказов. Они будут привезены снова, пишет Е1.

Сообщение о происшествии уже зарегистрировано. На данный момент проводятся поиски подозреваемых, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

 

#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Екатеринбург#Ограбление#Кража#Пункт#Вор#Полиция
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