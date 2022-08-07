Пункт выдачи Kazan Express ограбили необычные воры в Екатеринбурге

Злоумышленники разбили стекла в дверях при помощи урны. Затем они вошли в помещение, где забрали все заказы, рассказывает заместитель гендиректора по коммуникациям Kazan Express Ксения. Она отметила, что воры засветили лица, голоса и оставили отпечатки пальцев.
По словам Ксении, полиция уже работает. На данный момент проводится инвентаризация украденных заказов. Они будут привезены снова, пишет Е1.
Сообщение о происшествии уже зарегистрировано. На данный момент проводятся поиски подозреваемых, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.