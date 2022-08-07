Тренер в Екатеринбурге чуть не убил своего воспитанника

Подробности о преступлении, в котором обвиняется 78-летний заслуженный тренер по боксу, рассказал его знакомый. Он заявил, что Борис давно обещал убить своего пасынка. Однако вместо этого чуть не забил до смерти своего воспитанника.
Знакомый рассказал, что у супруги тренера сын был наркоманом и вёл аморальный образ жизни. Между ними часто были конфликты, во время которых тренер грозился убить молодого человека.
Тренер, по словам знакомого, обвинял пасынка в просьбах дать ему деньги и воровстве. Жена тренера постоянно прятала от него топор. Осложнялась ситуация тем, что мужчина стал много выпивать.
В день трагедии, по словам знакомого, Борис выпивал со своим воспитанником. Они пили крепкое пиво и водку. Борис после этого ушёл спать в комнату, а его воспитанник разместился на полу в коридоре.
Ночью тренер встал попить воды и по дороге на кухню увидел спящего. Он решил, что это его пасынок. В результате тренер взял молоток и несколько раз ударил им пострадавшего по голове. После этого он сообщил жене о случившемся. Та вызвала скорую. Вместе с ней прибыла и полиция.
Мужчина был в тяжёлом состоянии доставлен в больницу. Он выжил. Тренер теперь находится под домашним арестом. Ему грозит тюрьма. Сам пасынок скончался через несколько недель после передозировки наркотиками, пишет Е1.