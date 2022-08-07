Тренер в Екатеринбурге чуть не убил своего воспитанника

Ночью тренер встал попить воды и по дороге на кухню увидел спящего. Он решил, что это его пасынок. В результате тренер взял молоток и несколько раз ударил им пострадавшего по голове. После этого он сообщил жене о случившемся. Та вызвала скорую. Вместе с ней прибыла и полиция.