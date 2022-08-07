TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Участники отряда мэра в Нижнем Тагиле посетили молодежный форум «Безопасный мир»

Участники отряда мэра в Нижнем Тагиле посетили молодежный форум «Безопасный мир»

Сегодня, 13:42
Фото: Городской дворец молодежи
В Нижнем Тагиле 128 подростков в возрасте от 14 до 17 лет узнали о различных правилах безопасного поведения в рамках молодежного форума «Безопасный мир». Участники отряда мэра благодаря ряду экспертов не только освежили в памяти стандартные правила безопасности, но и сделали несколько открытий.

О том, что у подростков уже есть юридическая ответственность за проступки, участникам форума рассказала подполковник полиции начальник отдела ПДН Татьяна Пинаева. Правила безопасного поведения на воде летом напомнила методист ЦЗН Нижнего Тагила Ольга Иванова, в том числе она акцентировала внимание на том, как спасать тонущего человека.

Работу пожарных и спасателей подростки опробовали на себе: примерили костюм пожарного, побывали внутри специализированной машины и научились пользоваться пожарным рукавом. Правила посещения леса без риска заблудиться раскрыл представитель отряда "Скорпион" Сергей Гапонов.

Актуальность лекции о личном бренде и экономической безопасности отметила одна из участниц форума Альбина:

Понравилась легкая, доступная подача спикеров. Из нового, например, я узнала о важности личного бренда в современном мире и о том, насколько он влияет на отношения с окружающими, — рассказала юная тагильчанка о выступлении начальника отдела маркетинга Александры Манаковой.

Среди спикеров также были специалисты Дворца молодежи Нижнего Тагила, который в период летних каникул занимается трудоустройством подростков.

#Александра Логинова#Нижний Тагил#Дети#Подростки#Безопасность#Противопожарная безопасность#Пожарная безопасность#Техника безопасности#Форум#Дворец молодежи#Свободное время
Подпишитесь
85-летие поселка Старатель отметили тагильчане
Вчера, 16:23
Груженые самосвалы испытали мост через Тагильский пруд на прочность
5 августа, 16:23
Замечания тагильским школьникам за купание без присмотра взрослых сделали спасатели
Проводить рейды по местам несанкционированного купания продолжают спасатели Нижнего Тагила. Школьникам, которые купаются без присмотра взрослых, делают замечания.
Вчера, 17:38
Одна погибла, трое пострадали: подробности аварии на Старателе в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:12
Стало известно, когда пустят пассажирский транспорт по мосту через Тагильский пруд
5 августа, 12:56
Мужчина с укусом змеи госпитализирован с турслета профсоюзов под Нижним Тагилом
Сегодня, 10:50