Участники отряда мэра в Нижнем Тагиле посетили молодежный форум «Безопасный мир»

О том, что у подростков уже есть юридическая ответственность за проступки, участникам форума рассказала подполковник полиции начальник отдела ПДН Татьяна Пинаева. Правила безопасного поведения на воде летом напомнила методист ЦЗН Нижнего Тагила Ольга Иванова, в том числе она акцентировала внимание на том, как спасать тонущего человека.
Работу пожарных и спасателей подростки опробовали на себе: примерили костюм пожарного, побывали внутри специализированной машины и научились пользоваться пожарным рукавом. Правила посещения леса без риска заблудиться раскрыл представитель отряда "Скорпион" Сергей Гапонов.
Актуальность лекции о личном бренде и экономической безопасности отметила одна из участниц форума Альбина:
Понравилась легкая, доступная подача спикеров. Из нового, например, я узнала о важности личного бренда в современном мире и о том, насколько он влияет на отношения с окружающими, — рассказала юная тагильчанка о выступлении начальника отдела маркетинга Александры Манаковой.
Среди спикеров также были специалисты Дворца молодежи Нижнего Тагила, который в период летних каникул занимается трудоустройством подростков.