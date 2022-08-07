Участники отряда мэра в Нижнем Тагиле посетили молодежный форум «Безопасный мир»

О том, что у подростков уже есть юридическая ответственность за проступки, участникам форума рассказала подполковник полиции начальник отдела ПДН Татьяна Пинаева. Правила безопасного поведения на воде летом напомнила методист ЦЗН Нижнего Тагила Ольга Иванова, в том числе она акцентировала внимание на том, как спасать тонущего человека.