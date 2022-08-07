В Екатеринбурге утонул пьяный мужчина

Установлено, что несколько человек употребляли спиртное на берегу пруда, сопровождая отдых купанием. Один из участников событий нырнул в воду, но после этого уже не смог вынырнуть. Тело погибшего отправлено на экспертизу. Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга проверяет обстоятельства гибели екатеринбуржца. Правоохранители также напомнили, что отдых у воды в жаркую погоду в сопровождении алкоголя может стать причиной трагических событий.