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В Екатеринбурге утонул пьяный мужчина

В Екатеринбурге утонул пьяный мужчина

Сегодня, 13:02
Фото: 1MI
Вечером 6 августа на Химмаше у Нижнеисетского компания друзей стала свидетелями смерти своего товарища, который в нетрезвом состоянии прыгнул в воду.

Нетрезвый отдых на берегу Нижнеисетского пруда закончился смертью молодого мужчины, сообщает Валерий Горелых в беседе с изданием Ura.ru. Погибшему было 23 года. 

Установлено, что несколько человек употребляли спиртное на берегу пруда, сопровождая отдых купанием. Один из участников событий нырнул в воду, но после этого уже не смог вынырнуть. Тело погибшего отправлено на экспертизу. Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга проверяет обстоятельства гибели екатеринбуржца. Правоохранители также напомнили, что отдых у воды в жаркую погоду в сопровождении алкоголя может стать причиной трагических событий. 

Регулярные рейды у водоемов в Нижнем Тагиле проводят местные спасатели и правоохранители, которые беседуют с отдыхающими взрослыми и детьми на тему безопасного поведения у воды. 

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#Александра Логинова#Екатеринбург#Происшествия#Полиция#Смерть#Водоем#Купание#Пьяный
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