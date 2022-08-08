15-летний подросток перевернулся на лодке и утонул в Свердловской области

В Свердловской области СУ СК проводит проверку после сообщения о пропавшем в реке теле подростка.
Известие о пропаже тинейджера поступило в правоохранительные органы 7 августа. Мальчик пропал во время рыбалки на реке Тавда около деревни Тормоли.
Известно, что при запуске мотора перевернулась лодка, в результате чего тинейджер ушел на дно. Мальчик со знакомым поехали на моторной лодке рыбачить по реке Тавда. А когда собрались ехать обратно, попытались завести лодку, как вдруг она резко начала движение и перевернулась.
В результате оба оказались в водоеме, один из юношей спасся. Его успели спасти подплывшие рыбаки. Пропавший мальчик из полной семьи. Он не умел плавать.