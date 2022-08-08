Дымящийся самолёт пролетел над аэропортом Кольцово в Екатеринбурге

Екатеринбуржцев напугало увиденное: рядом с воздушным портом пролетел дымящийся борт. Позже оказалось, что самолёт был военным и для него естественно такое положение дел.
В Кольцово тоже дали понять, что никаких ЧП на их территории не случалось: все взлетающие и заходящие на посадку самолёты целы и невредимы, пишет Е1.
Ранее в Сочи сломался самолёт «Уральских авиалиний». Борт должен был вылететь в Екатеринбург, однако не смог этого сделать. Причиной стала поломка, которую обнаружили непосредственно на взлетной полосе в момент разгона. Пассажирам предоставили резервный лайнер.