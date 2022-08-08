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Дымящийся самолёт пролетел над аэропортом Кольцово в Екатеринбурге

Дымящийся самолёт пролетел над аэропортом Кольцово в Екатеринбурге

Сегодня, 09:07
Фото: Е1
Дымящийся самолёт пролетел недалеко от аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. От судна исходили клубы чёрного дыма. Очевидцы успели снять увиденное на камеру 6 августа.

Екатеринбуржцев напугало увиденное: рядом с воздушным портом пролетел дымящийся борт. Позже оказалось, что самолёт был военным и для него естественно такое положение дел.

В Кольцово тоже дали понять, что никаких ЧП на их территории не случалось: все взлетающие и заходящие на посадку самолёты целы и невредимы, пишет Е1.

Ранее в Сочи сломался самолёт «Уральских авиалиний». Борт должен был вылететь в Екатеринбург, однако не смог этого сделать. Причиной стала поломка, которую обнаружили непосредственно на взлетной полосе в момент разгона. Пассажирам предоставили резервный лайнер.

Из-за поломки в Сочи не смог взлететь самолет до Екатеринбурга
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#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#Самолеты#Военные#Дым#Аэропорт «Кольцово»
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