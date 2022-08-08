Хозяин смотрел телевизор: дом, баня, гараж и машина сгорели на Кирпичной в Тагиле

По словам хозяина, он находился в доме и смотрел телевизор. Внезапно экран погас, перестали работать электрические часы, а в распределительной коробке на улице стали слышны щелчки. Выйдя во двор, тагильчанин увидел, что провода объяты огнем, однако самому ему не удалось справиться с пожаром.