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Хозяин смотрел телевизор: дом, баня, гараж и машина сгорели на Кирпичной в Тагиле

Хозяин смотрел телевизор: дом, баня, гараж и машина сгорели на Кирпичной в Тагиле

Сегодня, 18:16
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
Крупный пожар произошел в Нижнем Тагиле утром 7 августа. Огонь охватил жилое имущество и надворные постройки на улице Кирпичная.

По словам хозяина, он находился в доме и смотрел телевизор. Внезапно экран погас, перестали работать электрические часы, а в распределительной коробке на улице стали слышны щелчки. Выйдя во двор, тагильчанин увидел, что провода объяты огнем, однако самому ему не удалось справиться с пожаром.

В результате огонь объял площадь более 84 квадратных метров. Хозяин участка лишился дома и имущества, бани, надворных построек, гаража и автомобиля Chery Tiggo. Сейчас дознаватели проводят проверку. Предварительно, причиной чрезвычайного происшествия стало замыкание электропроводки, сообщает отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГГО.

Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
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#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Гараж#Дом#Автомобиль#Евгения Сафина
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