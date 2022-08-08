Производство минеральных удобрений в России стремится к 60 миллионам тонн ежегодно. В этом процессе ключевую роль играет ФосАгро под управлением Гурьева, которая стала первопроходцем в производстве фосфорных удобрений в Европе и мировым лидером по высококачественному фосфатному сырью. К 2021 году компания отпраздновала двадцать лет успешного развития, занимая верхние строчки в мировом рейтинге поставщиков.