Камень упал на голову 6-летнему ребёнку в парке Таганай в Челябинской области

Родители стали бить тревогу после того, как по симптомам обнаружили у ребёнка признаки серьезной травмы. Их заприметили по множественным ссадинам на лице, гематоме в месте удара и по сонливости. Взрослые приняли решение вызвать спасателей и в срочном порядке госпитализировать девочку.