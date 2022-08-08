Камень упал на голову 6-летнему ребёнку в парке Таганай в Челябинской области

Инцидент случился во время подъёма. Первая группа людей шла вверх, на плато. Сорвался камень. Люди внизу не успели отреагировать, из-за чего кусок скалы ударил по голове маленькую девочку. Та ненадолго потеряла сознание, сообщила спасателям мать потерпевшей.
Родители стали бить тревогу после того, как по симптомам обнаружили у ребёнка признаки серьезной травмы. Их заприметили по множественным ссадинам на лице, гематоме в месте удара и по сонливости. Взрослые приняли решение вызвать спасателей и в срочном порядке госпитализировать девочку.
Спасатели, пребывающие на дежурстве, на квадроциклах доехали до места случившегося. Пострадавшую и родителей забрали и отвезли в больницу. Ребёнок периодически засыпал на руках у отца во время поездки.
Популярная у посетителей парка тропа проходится без альпинистского снаряжения. Участок от Приюта Таганай до Откликного гребня скальный, крутой и требует высокого уровня внимательности, сообщают спасатели Златоустовского отряда областной ПСС.