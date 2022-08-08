Карелия, Вологодская и Ленинградская области защитят Ладожское и Онежское озера

Если в глубоких местах качество воды по-прежнему на уровне природных характеристик, то заливы и губы водоемов не могут не вызывать тревогу. Как рассказали эксперты, которые представляли на заседании Федеральное агентство водных ресурсов, среди главных источников загрязнений остается ряд промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Сточные воды поступают туда из коммунальных объектов, в озерах оказываются ливневые воды и другие вещества, которые не способствуют сохранению экологии водоемов.