Карелия, Вологодская и Ленинградская области защитят Ладожское и Онежское озера

Как сообщает karelinform.ru, такое заявление было сделано им во время заседания рабочей группы при Законодательном собрании Республики Карелия, в котором принимали участие входящие в нее сотрудники Института водных проблем Севера Карельского научного центра РАН и специалисты, представлявшие Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов. Разговор на заседании шел о том, в каком состоянии сегодня находятся самые большие пресные озера Европы и каким образом используются их ресурсы.
Если в глубоких местах качество воды по-прежнему на уровне природных характеристик, то заливы и губы водоемов не могут не вызывать тревогу. Как рассказали эксперты, которые представляли на заседании Федеральное агентство водных ресурсов, среди главных источников загрязнений остается ряд промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Сточные воды поступают туда из коммунальных объектов, в озерах оказываются ливневые воды и другие вещества, которые не способствуют сохранению экологии водоемов.
Во время заседания состоялось обсуждение дорожной карты, на основании которой необходимо будет разработать в Карелии федеральный проект по сохранению Ладоги и Онеги. В результате должна появиться инфраструктура, которая позволит очищать сточные воды с высоким качеством. Главой республики Артуром Парфенчиковым уже поставлена подпись под соответствующим документом.
По информации специалистов Минприроды и Минстроя Карелии, канализационные очистные сооружения в республике необходимо либо реконструировать, либо строить заново. Нужно 55 современных объектов такого плана, чтобы решить проблему. Как пояснил Шандалович, для проектирования и проведения строительно-монтажных работ необходимо более 10 миллиардов рублей, и выделить из бюджета Карелии такую сумму сложно. Поэтому нужно предусмотреть федеральную поддержку.
По мнению, озвученному спикером, отдельный федеральный проект по сохранению Ладожского и Онежского озер должен оказаться среди приоритетных направлений работы регионального парламента и республиканского правительства. Эта инициатива нашла поддержку у первого заместителя председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслава Фетисова.
Подготовкой обоснования проекта занимаются специалисты Карельского научного центра РАН.
Ранее власти Ленинградской области уже выступали с инициативой экологического оздоровления и защиты Финского залива и Ладожского озера, в водах которых немало пресноводной рыбы, и потому они обладают большим промысловым значением. Помимо этого, Ладожское озеро — место обитания единственного представителя ластоногих. Речь о ладожской кольчатой нерпе.