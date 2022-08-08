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Количество заболевших коронавирусом увеличилось на 25% в Свердловской области

Количество заболевших коронавирусом увеличилось на 25% в Свердловской области

Сегодня, 14:33
Фото: 1MI
6 августа количество заболевших коронавирусом в Свердловской области увеличилось почти на 25%.

Всего в Свердловской области было зарегистрировано 452 742 больных ковидом людей. За весь срок пандемии выздоровело 439,3 тысячи человек.

Суточный показатель заболевших COVID-19 от 5 августа 2022 года стал выше на 24,9% уже на следующий день. Врачи зафиксировали 214 случаев болезни, а также зарегистрировали 2 смерти. Количество заболевших считается рекордным с конца апреля, пишет Коммерсантъ.

Ранее портал TagilCity.ru писал о том, что новая волна короновирусной инфекции ещё не добралась до Нижнего Тагила. Увеличение темпов роста заболеваемости штаммом Covid-19 «омикрон» прогнозируется к концу лета 2022 года. 

Новая волна коронавируса ещё не добралась до Нижнего Тагила
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#Анна Варнакина#Свердловская область#Здоровье#Коронавирус#Болезнь#COVID-19#Заболевание
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