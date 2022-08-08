Количество заболевших коронавирусом увеличилось на 25% в Свердловской области

Суточный показатель заболевших COVID-19 от 5 августа 2022 года стал выше на 24,9% уже на следующий день. Врачи зафиксировали 214 случаев болезни, а также зарегистрировали 2 смерти. Количество заболевших считается рекордным с конца апреля, пишет Коммерсантъ.