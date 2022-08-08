Количество заболевших коронавирусом увеличилось на 25% в Свердловской области

Всего в Свердловской области было зарегистрировано 452 742 больных ковидом людей. За весь срок пандемии выздоровело 439,3 тысячи человек.
Суточный показатель заболевших COVID-19 от 5 августа 2022 года стал выше на 24,9% уже на следующий день. Врачи зафиксировали 214 случаев болезни, а также зарегистрировали 2 смерти. Количество заболевших считается рекордным с конца апреля, пишет Коммерсантъ.
Ранее портал TagilCity.ru писал о том, что новая волна короновирусной инфекции ещё не добралась до Нижнего Тагила. Увеличение темпов роста заболеваемости штаммом Covid-19 «омикрон» прогнозируется к концу лета 2022 года.