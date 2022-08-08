Корпорация МСП поможет получить бизнесу льготные инвесткредиты по ставке 3-4,5%

Ставки для среднего бизнеса будут 3%, для малого и микробизнеса — 4,5%. Льготный период кредитования будет длиться пять лет. Об этом пишет lenta.ru.
В итоге компании смогут брать инвестиционные кредиты сроком до 10 лет на закупку оборудования, его ремонт и запуск новых производств. Продолжительность льготного периода составит до пяти лет. На протяжении этого времени для среднего бизнеса ставку сделают 3%, а для малого и микробизнеса - 4,5% при нынешней ключевой ставке 8%, заявил глава Министерства экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.
Корпорация МСП выступит оператором программы. Чтобы поддержать предпринимателей при структурировании инвестиционных сделок и коммуникации с банками, структура запустит специальный центр компетенций на цифровой платформе МСП.РФ. Эксперты последнего станут помогать коммерсантам готовить документы для получения инвестиционных займов.
Старт новой программы станет возможным благодаря совмещению двух льготных программ. Здесь имеются в виду программа субсидирования процентной ставки «1764» от Минэкономразвития и программа фондирования (ПСК), реализуемая Банком России и Корпорацией МСП. В рамках пилота до конца текущего года объем новой программы может достичь 50 миллиардов рублей.
Реализуются и другие программы помощи малому и среднему бизнесу. Бизнес часто интересуют кредиты по программе в рамках национального проекта МСП. За него отвечает первый вице-премьер Андрей Белоусов. Донастройка программы расширяет малым и микропредприятиям доступ к льготному финансированию. В нынешнем году подписано уже примерно 18 000 кредитных договоров на сумму, превышающую 170 миллиардов рублей. Это на 3 000 больше, чем за весь прошлый год.
Благодаря программе стимулирования кредитования Центробанка и Корпорации МСП удалось выдать 4300 займов на 88 миллиардов рублей. Другой инструмент — «зонтичные» поручительства — пользуется большим спросом у микропредприятий. Им сложнее всего получить залоговое обеспечение. За счет поручительств по указанной выше программе предприятия в 2022 году получили 15 000 кредитов на 135 миллиардов рублей.