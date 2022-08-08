Корпорация МСП поможет получить бизнесу льготные инвесткредиты по ставке 3-4,5%

Реализуются и другие программы помощи малому и среднему бизнесу. Бизнес часто интересуют кредиты по программе в рамках национального проекта МСП. За него отвечает первый вице-премьер Андрей Белоусов. Донастройка программы расширяет малым и микропредприятиям доступ к льготному финансированию. В нынешнем году подписано уже примерно 18 000 кредитных договоров на сумму, превышающую 170 миллиардов рублей. Это на 3 000 больше, чем за весь прошлый год.