Кто отвечает за безопасность пассажиров такси в Нижнем Тагиле

В настоящее время представить жизнь без такси достаточно сложно. Каждый хотя бы раз в месяц обращается к удобному средству для передвижения по Нижнему Тагилу в любое время суток. Помимо этого компании-перевозчики обеспечивают город дополнительными рабочими местами, а всего в стране в такси работают 575 тысяч человек. Объем же российского рынка оценивается в 820 миллиардов рублей.