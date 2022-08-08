Кто отвечает за безопасность пассажиров такси в Нижнем Тагиле

В настоящее время представить жизнь без такси достаточно сложно. Каждый хотя бы раз в месяц обращается к удобному средству для передвижения по Нижнему Тагилу в любое время суток. Помимо этого компании-перевозчики обеспечивают город дополнительными рабочими местами, а всего в стране в такси работают 575 тысяч человек. Объем же российского рынка оценивается в 820 миллиардов рублей.
Большинство россиян вызывают автомобиль через мобильные агрегаторы, лишь единицы заказывают машину напрямую в таксомоторной компании. В Нижнем Тагиле практически весь рынок занимает «Яндекс.Такси». Компания стала лидирующей после покупки активов «Везет» за 178 миллиардов долларов. После этого сервис такси, по оценкам тагильчан, заметно улучшился.
В городе по-прежнему работает сервис Maxim, а также местные службы «Успех» и, согласно поисковой системе, «Залог успеха» и «Монит». Но какие требования предъявляют компании к сотрудникам и автомобилям. И кто отвечает за безопасность тагильчан во время поездки?
Агрегатор — это сервис по вызову такси, другими словами, посредник между пассажиром и водителем. Компания принимает заказы через приложение или диспетчерскую службу, но не владеет собственными автомобилями и сотрудниками. Они передают заказ исполнителям (таксопаркам) и берут за это фиксированную комиссию.
По городским улицам ездят машины таксомоторного парка. В Тагиле, согласно открытым данным, их два — «Монит» и «Альянс». Второй принадлежат фирменные машины «Яндекс.Такси», которые компания сдает в аренду водителям.
Как агрегатор в Нижнем Тагиле работает не только «Яндекс», но и такси «Успех». В компании редакции TagilCity.ru пояснили, что у них нет собственного штата водителей — «Успех» передает заказы таксопарку.
Мы выступаем как оператор. Сотрудничаем с таксопарком, — рассказали в компании «Успех».
Зачастую агрегатор несет ответственность только за прием заказа, соответственно, не отвечает ни за пассажиров, ни за водителей, которые выходят на линию. Таксомоторные компании, напротив, должны обеспечивать качество передвижения и следить за сотрудниками.
Например, таксопарк «Резидент Такси», который много лет функционирует в столице России, проверяет своих водителей перед поездкой. При помощи телемедицины сотруднику замеряют пульс, температуру, давление, а также проводят проверку алкотестером.
Мы не берём всех подряд, лишь бы автомобиль вышел на линию. Рынок весь
заточен на демпинг. Когда компании демпингуют, они начинают за счёт этого
демпинга сокращать свои издержки, — пояснил генеральный директор таксомоторной компании Валерий Черенков.
В Нижнем Тагиле к водителям «Яндекс.Такси» предъявляют меньше требований. Перед поездкой сотрудник должен лишь подтвердить личность, отправив свое фото с рабочего компьютера.
Проверок практически никаких. Садишься за компьютер, фотографируешься для доказательства, что на линию выходишь ты. И все, — рассказал редакции TagilCity.ru экс-сотрудник «Яндекс.Такси».
По словам мужчины, за состоянием личного автомобиля следит только водитель, а вот арендованное авто перед выездом осматривает автомеханик таксопарка.
В таксопарке есть техник штатный, который перед сменой смотрит машину. Но нужно понимать, что эти автомобили работают практически без перерывов. Они несколько минут постояли и снова на линию выехали. Если машина личная, то проверки нет — просто отправляешь перед сменой фотографию, — пояснил тагильчанин, ранее работавший в «Яндекс.Такси».
Во время поездки за безопасность пассажиров отвечает водитель такси, зарплата которого складывается из нескольких составляющих. Он платит за аренду автомобиля, мойку, топливо и отдает процент агрегатору и таксомоторной компании. Если же владеет собственным авто, то должен закладывать средства на обслуживание автомобиля.
Однако как владельцы авто, так и таксопарки зачастую экономят на расходниках и комплектующих, признается экс-водитель «Яндекс.Такси».
В таксопарке, например, ставят самые дешевые детали или лысую резину на зиму, — комментирует мужчина.
Стоит учитывать, что из-за санкций запчасти для автомобилей подорожали в несколько раз, поэтому торгово-промышленная палата рассматривает новые меры для обеспечения безопасности пассажиров.
Восстановление запасной части какой-то серьезной, агрегата, это минимум на
30% дешевле, чем создание нового аналога. Надо узаконить этот рынок, надо
его легализовать. Соответственно, чтобы все это было безопасно заставить
маркировать запчасти, которые восстановлены, кем восстановлены и так далее, — сказал президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
В настоящее время агрегаторы не отвечают за водителей. В случае дорожно-транспортного происшествия они не возмещают ущерб, в отличие от таксомоторных компаний.
Служба заказа должна нести ответственность за то, что она, если такие случаи
бывают, с теми, кто не имеет лицензии, кто этим видом бизнеса вообще не
должен заниматься. Вне зависимости откуда водитель, (а у
нас сегодня свободное движение рабочей силы в Евразийском экономическом
союзе) все должны иметь российские права, — сказал президент ТПП Сергей Катырин.
Разработать приложение или скачать его может любой желающий. Сами руководители сервисов соглашаются, что возить пассажиров не должны случайные люди. Но считают, что урегулировать это должен не бизнес, а власти. Торгово-промышленная палата России отмечает, что обеспечить безопасность пассажиров — главная задача, но необходимо также сохранить свободу бизнеса.