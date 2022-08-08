Лесные пожары продолжают бушевать в Свердловской области

С 15 апреля в Свердловской области начался пожароопасный сезон. При этом, губернатором утвержден сводный план тушения: к ликвидации ЧС в случае необходимости могут быть привлечены около двух тысяч единиц спецтехники и 4,5 тысячи огнеборцев.