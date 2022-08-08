Лесные пожары продолжают бушевать в Свердловской области

Глава региона отметил, что Екатеринбург и окрестности накрыл удушающий смог. Самое большое возгорание леса находится в Пелыме, там работают 35 парашютистов-десантников. Еще один пожар — торфяной. В его устранении участвуют лесники, специалисты авиалесоохраны, а также волонтеры.
Я хочу выразить огромную благодарность всем добровольцам. Без вас было бы сложнее, — написал Евгений Куйвашев в своем telegram-канале.
Помимо крупных пожаров, 8 августа зарегистрированы возгорания в Сысертском и Нижнетуринском ГО. Огнеборцам удалось локализовать очаги в лесах под Екатеринбургом.
С 15 апреля в Свердловской области начался пожароопасный сезон. При этом, губернатором утвержден сводный план тушения: к ликвидации ЧС в случае необходимости могут быть привлечены около двух тысяч единиц спецтехники и 4,5 тысячи огнеборцев.
На сегодняшний день парк лесопожарной техники обновлен на 96%. В рамках нацпроекта «Экология» были куплены новые автомобили, в том числе и грузовые, квадроциклы и другое оборудование, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
О возникших лесных пожарах жителям региона рекомендуется по телефонам 8-800-100-94-00 или 112, а также с помощью мобильного приложения «Берегите лес».