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Лесные пожары продолжают бушевать в Свердловской области

Лесные пожары продолжают бушевать в Свердловской области

Сегодня, 20:57
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил значимость пожарных и волонтеров, которые борются с возгораниями леса в регионе.

Глава региона отметил, что Екатеринбург и окрестности накрыл удушающий смог. Самое большое возгорание леса находится в Пелыме, там работают 35 парашютистов-десантников. Еще один пожар — торфяной. В его устранении участвуют лесники, специалисты авиалесоохраны, а также волонтеры.

Я хочу выразить огромную благодарность всем добровольцам. Без вас было бы сложнее, — написал Евгений Куйвашев в своем telegram-канале.

Помимо крупных пожаров, 8 августа зарегистрированы возгорания в Сысертском и Нижнетуринском ГО. Огнеборцам удалось локализовать очаги в лесах под Екатеринбургом.

С 15 апреля в Свердловской области начался пожароопасный сезон. При этом, губернатором утвержден сводный план тушения: к ликвидации ЧС в случае необходимости могут быть привлечены около двух тысяч единиц спецтехники и 4,5 тысячи огнеборцев.

На сегодняшний день парк лесопожарной техники обновлен на 96%. В рамках нацпроекта «Экология» были куплены новые автомобили, в том числе и грузовые, квадроциклы и другое оборудование, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

О возникших лесных пожарах жителям региона рекомендуется по телефонам 8-800-100-94-00 или 112, а также с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

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