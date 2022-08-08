Микрозаймы: особенности и преимущества перед банковскими кредитами

Posted 8 августа 2022, 04:38
Published 8 августа 2022, 04:38
Modified 7 сентября 2022, 06:42
Updated 7 сентября 2022, 06:42
Благодаря МФО почти любой желающий может получить микрозайм на карту в упрощенном порядке и в сжатые сроки, обычно в пределах 10-15 минут. При этом даже не нужно никуда выходить — все процедуры по оформлению заявки, проверке личности заявителя, подписанию соглашения и пр. осуществляются дистанционно. Банки, как известно, не предоставляют таких условий.
Микрозайм можно рассматривать как альтернативу банковскому кредиту. В МФО целесообразно обращаются в том случае, если вам нужна небольшая сумма денег (примерно до 50-100 тыс. рублей) прямо сейчас. Большинство микрофинансовых организаций работают даже ночью — поэтому заявки на получение денег можно отправлять круглосуточно.
Вот другие преимущества МФО:
Еще одним преимуществом микрозаймов является возможность продлить срок действия займа. Для этого вам нужно выплатить небольшую сумму денег (размер зависит от взятой в долг суммы).
Спрос на микрозаймы растет, поэтому сегодня на рынке работает большое количество микрофинансовых организаций. Они предлагают совершенно разные условия (минимальная и максимальная сумма, способ получения денег, процентная ставка, срок и пр.). Для выбора оптимальных условий вам не нужно посещать каждую компанию. Вместо этого можно воспользоваться специальными сайтами, на которых представлены предложения от разных МФО. Вы можете воспользоваться встроенными фильтрами для показа наиболее подходящих предложений. Таким образом за короткий промежуток времени можно найти выгодные предложения по получению микрозаймов без отказов от МФО.
Предложение не является офертой. Конечные условия уточняйте при прямом общении с кредиторами. Содержание информационных статей основано на субъективном мнении редакции сайта mickrozaim.ru. Мы не несем ответственность за полноту и достоверность содержащейся в них информации. Сайт не принадлежит финансовой организации и на нем не оказываются финансовые услуги. Финансовые услуги будут оказываться непосредственно организациями, имеющими разрешение Центрального Банка Российской Федерации.