Микрозаймы: особенности и преимущества перед банковскими кредитами

Спрос на микрозаймы растет, поэтому сегодня на рынке работает большое количество микрофинансовых организаций. Они предлагают совершенно разные условия (минимальная и максимальная сумма, способ получения денег, процентная ставка, срок и пр.). Для выбора оптимальных условий вам не нужно посещать каждую компанию. Вместо этого можно воспользоваться специальными сайтами, на которых представлены предложения от разных МФО. Вы можете воспользоваться встроенными фильтрами для показа наиболее подходящих предложений. Таким образом за короткий промежуток времени можно найти выгодные предложения по получению микрозаймов без отказов от МФО.