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Posted 8 августа 2022, 04:38

Published 8 августа 2022, 04:38

Modified 7 сентября 2022, 06:42

Updated 7 сентября 2022, 06:42

Микрозаймы: особенности и преимущества перед банковскими кредитами

8 августа 2022, 04:38
Микрозаймы изначально создавались в качестве быстрой и упрощенной альтернативы банковскому кредиту. Их выдают микрофинансовые организации, или МФО.

Благодаря МФО почти любой желающий может получить микрозайм на карту в упрощенном порядке и в сжатые сроки, обычно в пределах 10-15 минут. При этом даже не нужно никуда выходить — все процедуры по оформлению заявки, проверке личности заявителя, подписанию соглашения и пр. осуществляются дистанционно. Банки, как известно, не предоставляют таких условий.

Чем микрозаймы лучше банковского кредита

Микрозайм можно рассматривать как альтернативу банковскому кредиту. В МФО целесообразно обращаются в том случае, если вам нужна небольшая сумма денег (примерно до 50-100 тыс. рублей) прямо сейчас. Большинство микрофинансовых организаций работают даже ночью — поэтому заявки на получение денег можно отправлять круглосуточно.

Вот другие преимущества МФО:

  • в некоторых организациях вы можете получить больше денег, если оставите в качестве залогового имущества паспорт автомобиля. Онлайн-займ под залог ПТС — отличная возможность получить крупную сумму денег, но при этом продолжать пользоваться машиной;
  • для получения онлайн-займа вам не нужно собирать справки и документы. Из последних нужен только паспорт, точнее его копия или фото. При отправке заявки вам нужно будет загрузить его в специальную форму на сайте МФО;
  • МФО лояльно относятся к проверке кредитной истории. Если у вас в прошлом были небольшие запаздывания в выплате долгов, то организация, как правило, закроет на это глаза. В банке же за это могут отказать в выдаче кредита.

Еще одним преимуществом микрозаймов является возможность продлить срок действия займа. Для этого вам нужно выплатить небольшую сумму денег (размер зависит от взятой в долг суммы).

Как найти МФО

Спрос на микрозаймы растет, поэтому сегодня на рынке работает большое количество микрофинансовых организаций. Они предлагают совершенно разные условия (минимальная и максимальная сумма, способ получения денег, процентная ставка, срок и пр.). Для выбора оптимальных условий вам не нужно посещать каждую компанию. Вместо этого можно воспользоваться специальными сайтами, на которых представлены предложения от разных МФО. Вы можете воспользоваться встроенными фильтрами для показа наиболее подходящих предложений. Таким образом за короткий промежуток времени можно найти выгодные предложения по получению микрозаймов без отказов от МФО.

Предложение не является офертой. Конечные условия уточняйте при прямом общении с кредиторами. Содержание информационных статей основано на субъективном мнении редакции сайта mickrozaim.ru. Мы не несем ответственность за полноту и достоверность содержащейся в них информации. Сайт не принадлежит финансовой организации и на нем не оказываются финансовые услуги. Финансовые услуги будут оказываться непосредственно организациями, имеющими разрешение Центрального Банка Российской Федерации.

#Экономика#Деньги#Финансы#Микрозаймы
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