На 200 000 квадратных метров выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области

По информации от 7 августа 2022 года, на территории субъекта в активной стадии находится 2 лесных пожара на территории 123 га, пишет Федеральная Авиалесоохрана. Выросло и количество пожаров, и их территория. Ещё днём ранее в области был активен всего один пожар на участке земли в 100 га.
Первый лесной пожар начал действовать под Екатеринбургом (в районе Широкой Речки) из-за знойной жары и обильного солнечного излучения. Загорелся 1 га болотной подстилки. Огонь пошутили.
Ранее «Уральское УГМС» сообщило о высоком риске возникновения пожаров. Региону присвоен 4 и 5 класс горимости леса. Объявлено экстренное предупреждение.