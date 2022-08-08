TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
На 200 000 квадратных метров выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области

На 200 000 квадратных метров выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области

Сегодня, 10:26
Фото: 1MI
На 20 гектар (200 000 квадратных метров) возросла площадь лесных пожаров в Свердловской области.

По информации от 7 августа 2022 года, на территории субъекта в активной стадии находится 2 лесных пожара на территории 123 га, пишет Федеральная Авиалесоохрана. Выросло и количество пожаров, и их территория. Ещё днём ранее в области был активен всего один пожар на участке земли в 100 га.

Первый лесной пожар начал действовать под Екатеринбургом (в районе Широкой Речки) из-за знойной жары и обильного солнечного излучения. Загорелся 1 га болотной подстилки. Огонь пошутили.

Ранее «Уральское УГМС» сообщило о высоком риске возникновения пожаров. Региону присвоен 4 и 5 класс горимости леса. Объявлено экстренное предупреждение.

Риск возникновения лесных пожаров вырос в Свердловской области
Узнать подробнее
#Анна Варнакина#Свердловская область#Пожар#Природа#Лес#Огонь
Подпишитесь
Груженые самосвалы испытали мост через Тагильский пруд на прочность
5 августа, 16:23
85-летие поселка Старатель отметили тагильчане
6 августа, 16:23
Одна погибла, трое пострадали: подробности аварии на Старателе в Нижнем Тагиле
6 августа, 14:12
Замечания тагильским школьникам за купание без присмотра взрослых сделали спасатели
Проводить рейды по местам несанкционированного купания продолжают спасатели Нижнего Тагила. Школьникам, которые купаются без присмотра взрослых, делают замечания.
6 августа, 17:38
Стало известно, когда пустят пассажирский транспорт по мосту через Тагильский пруд
5 августа, 12:56
Мужчина с укусом змеи госпитализирован с турслета профсоюзов под Нижним Тагилом
Вчера, 10:50