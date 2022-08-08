На 200 000 квадратных метров выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области

По информации от 7 августа 2022 года, на территории субъекта в активной стадии находится 2 лесных пожара на территории 123 га, пишет Федеральная Авиалесоохрана. Выросло и количество пожаров, и их территория. Ещё днём ранее в области был активен всего один пожар на участке земли в 100 га.