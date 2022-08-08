На отеки горла и кашель из-за смога пожаловались тагильчане

Так, на Тагилстрое небо затянуто плотным слоем дыма и стоит запах гари.
Как будто просто пасмурно, но это не тучи, видно голубое небо. Оно недавно еще было почти чистым, — рассказала жительница района редакции TagilCity.ru.
Также дымом накрывает Гальянку и Вагонку.
На Вагонке пока не сильно, но уже пахнет дымом. Небо затягивает, — пояснила жительница Дзержинского района Анна.
В центре города над Тагильским прудом и воздухе стоит плотная завеса дыма. Местные жители жалуются на ухудшение самочувствия.
Тяжело дышать, отекает горло. Сильный запах гари, воздух весь в дымке. Сейчас около 19.00, пару часов назад, когда выходили с работы, такого еще не было, — отметила подписчица TagilCity.ru Елена.
Также на смог жалуются жители и других городов Свердловской области. Подписчики паблика «[PVK] Первоуральск» ВКонтакте сообщают, что над городом повис запах гари.
Между тем, площадь лесных пожаров в Свердловской области возросла на 20 гектаров. Два очага возгорания площадью 123 гектара пока потушить не удается. Распространению огня способствует жаркая погода, в регионе объявлено экстренное предупреждение по 4 и 5 классу горимости леса.