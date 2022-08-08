На отеки горла и кашель из-за смога пожаловались тагильчане

Между тем, площадь лесных пожаров в Свердловской области возросла на 20 гектаров. Два очага возгорания площадью 123 гектара пока потушить не удается. Распространению огня способствует жаркая погода, в регионе объявлено экстренное предупреждение по 4 и 5 классу горимости леса.