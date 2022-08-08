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На отеки горла и кашель из-за смога пожаловались тагильчане

На отеки горла и кашель из-за смога пожаловались тагильчане

Сегодня, 19:23
Фото: TagilCity.ru

Смог снова накрыл Нижний Тагил

На запах едкого дыма пожаловались жители разных районов Нижнего Тагила вечером 8 августа. Вероятно, смог дошел до города от лесных пожаров, бушующих в регионе.

Так, на Тагилстрое небо затянуто плотным слоем дыма и стоит запах гари.

Как будто просто пасмурно, но это не тучи, видно голубое небо. Оно недавно еще было почти чистым, — рассказала жительница района редакции TagilCity.ru.
Фото: TagilCity.ru

Также дымом накрывает Гальянку и Вагонку.

На Вагонке пока не сильно, но уже пахнет дымом. Небо затягивает, — пояснила жительница Дзержинского района Анна.
Фото: TagilCity.ru

В центре города над Тагильским прудом и воздухе стоит плотная завеса дыма. Местные жители жалуются на ухудшение самочувствия.

Тяжело дышать, отекает горло. Сильный запах гари, воздух весь в дымке. Сейчас около 19.00, пару часов назад, когда выходили с работы, такого еще не было, — отметила подписчица TagilCity.ru Елена.
Фото: TagilCity.ru

Также на смог жалуются жители и других городов Свердловской области. Подписчики паблика «[PVK] Первоуральск» ВКонтакте сообщают, что над городом повис запах гари.

Между тем, площадь лесных пожаров в Свердловской области возросла на 20 гектаров. Два очага возгорания площадью 123 гектара пока потушить не удается. Распространению огня способствует жаркая погода, в регионе объявлено экстренное предупреждение по 4 и 5 классу горимости леса.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Екатеринбург#Экология#Эксклюзив#Смог#Выбросы#Лесные пожары#Туман#Дым
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