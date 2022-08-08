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На Урале медики спасли жизнь упавшему с моста мужчине

На Урале медики спасли жизнь упавшему с моста мужчине

Вчера, 16:35
Фото: 1MI
Уральские медики помогли при травме головы мужчине, упавшему с моста.

Мужчина серьезно пострадал вечером 11 июля. Он упал с подвесного моста и сильно ударился головой о дно водоема, пишет «КП-Екатеринбург».

У пострадавшего диагностировали травму шейного отдела позвоночника, а также спинного мозга. При таких травмах, как утверждают медики, люди остаются инвалидами. Однако мужчине спасли жизнь и дали шанс на нормальное выздоровление.

Из одного медучреждения пострадавшего эвакуировали в другое – в Екатеринбург. На перевозку потребовалось 40 минут. В настоящий момент мужчина восстанавливается в домашних условиях.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Больница#Травма#Пострадавший
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