На Урале медики спасли жизнь упавшему с моста мужчине

Мужчина серьезно пострадал вечером 11 июля. Он упал с подвесного моста и сильно ударился головой о дно водоема, пишет «КП-Екатеринбург».
У пострадавшего диагностировали травму шейного отдела позвоночника, а также спинного мозга. При таких травмах, как утверждают медики, люди остаются инвалидами. Однако мужчине спасли жизнь и дали шанс на нормальное выздоровление.
Из одного медучреждения пострадавшего эвакуировали в другое – в Екатеринбург. На перевозку потребовалось 40 минут. В настоящий момент мужчина восстанавливается в домашних условиях.