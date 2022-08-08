Начало недели будет жарким и душным в Екатеринбурге и Свердловской области

Начало второй рабочей недели августа обещает быть жарким. Утром воздух в Екатеринбурге прогреется до +18 градусов, а днём — до +29…+31 градуса. Значительных осадков не ожидается.
В области также намечается жаркий день: синоптики ожидают показатели дневной температуры в районе +26…+31 градуса выше ноля. Дождя и ветра не будет.
Во вторник, 9 августа, в областном центре температура также продемонстрирует показатели от +16 до +18 утром, а также от +29 до +31 днём. Аналогичная ситуация в других городах субъекта. В этот же день ожидается смог, передает Уралгидрометцентр.