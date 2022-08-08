Назальная вакцина от коронавируса может поступить в Свердловскую область уже осенью

Известно, что регион уже подал прошение на вакцину, однако дата её поставки остаётся загадкой. О возможности поступления лекарственных средств в осенний сезон пишет «Уралинформбюро» со ссылкой на источник в региональном оперштабе противодействия коронавирусу.