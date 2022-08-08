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Назальная вакцина от коронавируса может поступить в Свердловскую область уже осенью

Назальная вакцина от коронавируса может поступить в Свердловскую область уже осенью

Сегодня, 13:14
Фото: 1MI
Свердловская область сделала заявку на получение назальной вакцины от коронавируса. Препарат может поступить в медучреждения региона уже осенью 2022 года. Конкретная дата поставки не называется.

Первая назальная вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 1 апреля нынешнего года. Её разработчиком стал НИЦ Гамалеи — то же учреждение, что изобрело препарат «Спутник V». Первым регионом, испытавшим вакцинацию через нос, стала Курская область.

Известно, что регион уже подал прошение на вакцину, однако дата её поставки остаётся загадкой. О возможности поступления лекарственных средств в осенний сезон пишет «Уралинформбюро» со ссылкой на источник в региональном оперштабе противодействия коронавирусу.

Напомним, что в России, в частности в Свердловской области, зафиксировано сезонное увеличение количества больных COVID-19.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Здоровье#Коронавирус#Вакцинация от коронавируса в Свердловской области#Болезнь#Вакцина#COVID-19
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