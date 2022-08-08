Обвиняют родственников в ДТП: более 10 млн за год перевели тагильчане мошенникам

В частности, 85-летняя пенсионерка, проживающая на улице Зерновая, в конце марта лишилась 100 тысяч рублей. По телефону ей позвонила женщина и рассказала в слезах, что стала виновницей аварии, в которой пострадала девушка. Тагильчанка решила по голосу, что это ее сестра. Далее «следователь» предложил заплатить миллион рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело, однако у пострадавшей было только 100 тысяч.