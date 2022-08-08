Обвиняют родственников в ДТП: более 10 млн за год перевели тагильчане мошенникам

В частности, 85-летняя пенсионерка, проживающая на улице Зерновая, в конце марта лишилась 100 тысяч рублей. По телефону ей позвонила женщина и рассказала в слезах, что стала виновницей аварии, в которой пострадала девушка. Тагильчанка решила по голосу, что это ее сестра. Далее «следователь» предложил заплатить миллион рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело, однако у пострадавшей было только 100 тысяч.
Мошенник предложил пенсионерке завернуть имеющуюся сумму в пакет с постельным бельем, который забрал курьер. На данный момент личность 23-летнего молодого человека установлена, уголовное дело в отношении него направлено в суд. За подобные преступления в 2022 году задержаны семь подозреваемых, они находятся под следствием.
Следствие установило, что курьер знал о криминальном характере своей работы. За услуги тагильчанин взял из суммы пять тысяч рублей, а остальные деньги предал ранее незнакомому ему мужчине.
В полиции рекомендовали тагильчанам чаще проводить беседы с пожилыми родственниками по поводу действий кибермошенников, а самим пенсионерам при подобных звонках не паниковать и сразу обращаться в полицию, чтобы уточнить информацию.