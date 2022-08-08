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Олимпийская чемпионка Синицина выйдет на сцену сочинской премьеры “Лебединого озера”

Олимпийская чемпионка Синицина выйдет на сцену сочинской премьеры “Лебединого озера”

Вчера, 22:13
Фото: Sovsport.ru
С 9 августа по 18 сентября 2022 года на ледовой арене сочинского Дворца «Айсберг» будет проходить балет «Лебединое озеро» от организаторов NAVKA SHOW. Одетту на большой сцене будет играть олимпийская чемпионка Виктория Синицина, а принцем Зигфридом станет партнер Виктории, олимпийский чемпион Никит

Как сообщает kp.ru, благодаря впечатляющей графике, передающим атмосферу декорациям и костюмам Татьяна Навка и ее труппа смогли воплотить в жизнь актуальную в наше время интерпретацию классического произведения Чайковского на льду. Роль темной стороны принца, его альтер-эго – Тень – досталась четырехкратному чемпиону Италии Ивану Ригини и бронзовому призеру чемпионата Европы Морису Квителашвили. Многократная чемпионка Литвы, призер чемпионатов мира и Европы Маргарита Дробязко выйдет на сцену в качестве Черного лебедя Одиллии, а литовский фигурист Повилас Ванагас появится в постановке в роли Колдуна.

 

В ходе постановки артисты не только катаются на льду, но и поднимаются в воздух, чтобы исполнить захватывающие трюки под куполом арены с участием акробатов. Конечно, зрители смогут понаблюдать и за сказочными перевоплощениями. 

 

По словам генпродюсера программы, автора идеи и режиссера Татьяны Навки, «Лебединое озеро» будоражит души почитателей классической музыки во всех странах. Эту постановку можно считать настоящей жемчужиной русской классики и образцом высокого искусства. Основательница проекта рассказала, что давно мечтала поставить на льду «Лебединое озеро». Работа над реализацией проекта шла в течение нескольких лет.

 

Масштабная премьера шоу состоялась в столице зимой прошлого года, собрав множество восторженных комментариев зрительской аудитории и фанатов фигурного катания. Балет на льду «Лебединое озеро» – квинтэссенция любви и страсти: сказка напоминает зрителям от мала до велика о силе любви, добра и веры в волшебство, благодаря которым можно справиться с любыми трудностями и достичь своей заветной мечты.


«Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского считается наиболее известным балетом в мире. Узнать все подробности о постановке и приобрести билеты на ближайшее представление можно на официальном сайте navka.show.

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