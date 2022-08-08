Олимпийская чемпионка Синицина выйдет на сцену сочинской премьеры “Лебединого озера”

Как сообщает kp.ru, благодаря впечатляющей графике, передающим атмосферу декорациям и костюмам Татьяна Навка и ее труппа смогли воплотить в жизнь актуальную в наше время интерпретацию классического произведения Чайковского на льду. Роль темной стороны принца, его альтер-эго – Тень – досталась четырехкратному чемпиону Италии Ивану Ригини и бронзовому призеру чемпионата Европы Морису Квителашвили. Многократная чемпионка Литвы, призер чемпионатов мира и Европы Маргарита Дробязко выйдет на сцену в качестве Черного лебедя Одиллии, а литовский фигурист Повилас Ванагас появится в постановке в роли Колдуна.
В ходе постановки артисты не только катаются на льду, но и поднимаются в воздух, чтобы исполнить захватывающие трюки под куполом арены с участием акробатов. Конечно, зрители смогут понаблюдать и за сказочными перевоплощениями.
По словам генпродюсера программы, автора идеи и режиссера Татьяны Навки, «Лебединое озеро» будоражит души почитателей классической музыки во всех странах. Эту постановку можно считать настоящей жемчужиной русской классики и образцом высокого искусства. Основательница проекта рассказала, что давно мечтала поставить на льду «Лебединое озеро». Работа над реализацией проекта шла в течение нескольких лет.
Масштабная премьера шоу состоялась в столице зимой прошлого года, собрав множество восторженных комментариев зрительской аудитории и фанатов фигурного катания. Балет на льду «Лебединое озеро» – квинтэссенция любви и страсти: сказка напоминает зрителям от мала до велика о силе любви, добра и веры в волшебство, благодаря которым можно справиться с любыми трудностями и достичь своей заветной мечты.
«Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского считается наиболее известным балетом в мире. Узнать все подробности о постановке и приобрести билеты на ближайшее представление можно на официальном сайте navka.show.