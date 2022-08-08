Олимпийская чемпионка Синицина выйдет на сцену сочинской премьеры “Лебединого озера”

Как сообщает kp.ru, благодаря впечатляющей графике, передающим атмосферу декорациям и костюмам Татьяна Навка и ее труппа смогли воплотить в жизнь актуальную в наше время интерпретацию классического произведения Чайковского на льду. Роль темной стороны принца, его альтер-эго – Тень – досталась четырехкратному чемпиону Италии Ивану Ригини и бронзовому призеру чемпионата Европы Морису Квителашвили. Многократная чемпионка Литвы, призер чемпионатов мира и Европы Маргарита Дробязко выйдет на сцену в качестве Черного лебедя Одиллии, а литовский фигурист Повилас Ванагас появится в постановке в роли Колдуна.