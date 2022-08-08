Полицию Челябинска проверят после сообщений о бездействии

Пост возмущенной гражданки был опубликован в сообществе «Текслер, помоги!». Там она написала, что увидела на улице мужчину, который вез в коляске ребенка, с ним он очень грубо обращался. Также она сказала, что полиция ехала довольно долго, а когда приехала, ничем не помогла.