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Полицию Челябинска проверят после сообщений о бездействии

Полицию Челябинска проверят после сообщений о бездействии

Вчера, 12:11
Фото: 1MI
В Челябинске полицию будет проверять руководство. Рейд был инициирован после того, как в соцсетях появились сообщения о бездействии правоохранителей.

Проверку назначил руководитель ГУ МВД РФ Михаил Скоков. Его внимание привлек пост женщины, которая писала, что полицейские не помогли ей, когда она просила об этом. Дело касалось ребенка, пишет Ура.ру.

Пост возмущенной гражданки был опубликован в сообществе «Текслер, помоги!». Там она написала, что увидела на улице мужчину, который вез в коляске ребенка, с ним он очень грубо обращался. Также она сказала, что полиция ехала довольно долго, а когда приехала, ничем не помогла. 

После проверки действиям полицейских дадут оценку. Если факт бездействия будет доказан, виновных оштрафуют и будут отстранять от должностей.

#Елена Озерова#Новости УрФО#Полиция#Проверка#Дети#Общество
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